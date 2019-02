Las '10 crisis globales', según los intereses de Soros e International Crisis Group

Soros le dio a ICG 200.000 dólares, y su hijo Alexander Soros aportó 500.000. ¿Qué 'independencia'?

La compra-venta y la bursatilización ideológica de cierto estereotipo de 'académicos' en EEUU fueron exhibidas en forma lastimosa por el documental 'Inside Job', laureado con el Oscar en 2011. Tales 'académicos' parecían mercenarios por no ver la grave crisis financiera de 2008 en Wall Street y la quiebra de Lehman Brothers.

Más aquí: Lehman Brothers: 10 años de una catástrofe sin freno

Más hilarante aún es que Crisis Group tenga en su junta Directiva a Alexander Soros, de 34 años, al unísono de connotados palafreneros de su padre, George, de 88 años.

© AP Photo / Francois Mori Soros da la voz de alarma sobre un nuevo "enemigo peligroso"

El vástago de George Soros ha creado su propia entelequia, la Alexander Soros Foundation , que pretende promover en forma interesada los "derechos civiles, la justicia social y la educación en EEUU y en el extranjero (sic)" y que goza de una permisividad pasmosa. A esto hay que sumar una flagrante capacidad de injerencia en los asuntos internos de países, que busca desestabilizar y/o derrocar mediante el aburrido estribillo de un mejor 'cambio de régimen', con notorio interés geopolítico, para avanzar la agenda globalizadora de los banqueros Rothschild.

También: Rothschild, preocupado por el orden mundial: ¿por qué piensa que estamos en peligro?

Alexander es miembro de la polémica Fundación Open Society, además del Bend the Arc Jewish Action; que exige la renuncia de Trump, cuyas posturas son publicitadas en rotativos afines: The Guardian, Forward, Miami Herald, 'Politico', la agencia británica Reuters, Sun-Sentinel, El País etc.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski Soros encuentra un nuevo blanco de influencia global

Crisis Group, influenciada pecuniariamente por el nepotismo de los Soros padre e hijo, lanza su visión interesada de 'Las 10 Crisis Globales del 2019' en colaboración con Empirical Studies of Conflict Project y 'academicos' muy bien lubricados de las universidades de Princeton, Stanford, Washington, San Diego California, etc.

Resulta perturbadora la penetracion del nepotismo de los Soros padre y en connotadas universidades de EEUU, sino también en varios 'think tanks' que son financiados por multimillonarios.

Resalta la penetración específica de George Soros en Woodrow Wilson International Center for Scholars, Human Rights Watch, Economic Policy Institute, Center of Budget and Policy Priorities, Center for International Policy, Center for Economic and Policy Research, Center for American Progress, CATO Institute —la catedral del neoliberalismo financiero—, Carnegie Endowment For International Peace (sic), Atlantic Council of the United States, etc.

Además: La alargada mano de George Soros se extiende a nuevos países europeos

Los '10 Conflictos a Seguir en 2019', publicados en Foreign Policy —revista fundada hace casi medio siglo por Samuel Hungtington, connotado balcanizador del 'Choque de las Civilizaciones'— abultan el caos global: "un mundo con pocas reglas" cuando "se desvanece la Era de la primacía de EEUU", mientras "el orden internacional fue arrojado a las turbulencias", lo cual "coloca en estado de sitio al multilateralismo y sus restricciones", desafiado por la política de suma cero y transaccional.

✒️ @AlfredoJalifeR_ Mike Pompeo proclama la "muerte del globalismo" en el sepelio de Davos https://t.co/0IlpxfuIzP — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 27, 2019

​Crisis Group alucina sobre el 'multilateralismo' que nunca existió en la fase unipolar anglosajona y no ocultan su desdén sobre la "mezcla nociva del nacionalismo y autoritarismo", cuyo principal representante es Trump, acoplado al Brexit y su "nativismo".

En la lista de 2019, respecto a la del 2018 , desaparecen Corea del Norte —su lugar es tomado por las tensiones de EEUU y China — y la crisis rohinyás es sustituida por Nigeria, mientras el Sahel y el Congo son remplazados por Sudán del Sur y Camerún. Además, agregan a Israel en la 'rivalidad' triangular de EEUU, Arabia Saudí e Irán.

El nepotismo de los Soros juzga que la lista de los 10 conflictos de 2019 será "zarandeada y peligrosa":

Yemen padece la "peor crisis humanitaria del mundo", que "se puede deteriorar aún más" debido a que "uno de cada dos yemenís sufre severa inseguridad alimentaria" después de "cuatro años de guerra y del sitio saudí". La mediación del enviado especial de la ONU, Martin Griffiths, puede tener éxito con la presión de Europa, Omán e Irán sobre los hutíes (nota: en su mayoría chiitas que conforman el grupo insurgente Ansarolá) y de "EEUU sobre Arabia Saudí y la Unión de Emiratos Árabes Unidos".

Más información: Yemen: cuando matar a niños es "legítimo"

Afganistán sufre la "guerra más letal del mundo". A mediados de diciembre, Trump anunció el "retiro de 7.000 soldados, la mitad del total del Ejército de EEUU", mientras los insurgentes del Talibán "controlan quizá la mitad del país". La lista señala que Irán, Pakistán, Rusia y China están implicados y "desean el retiro de EEUU". Aduce que el veterano diplomático Zalmay Khalilzad (nota: el carnicero de la guerra de Irak) de EEUU no fue notificado de la decisión unilateral de Trump de retirar parte del Ejército.

Tensiones EEUU/China: su "rivalidad podría tener las mas graves consecuencias geopolíticas que todas las otras crisis enlistadas", ya que "China es un adversario con quien EEUU se encuentra inexorablemente atrapado en una competencia estratégica". Igual que Soros, ICG fulmina contra el mandarín Xi y cita la Estrategia de Defensa Nacional de Trump contra China y Rusia. Arguye que China puede sabotear los "esfuerzos diplomáticos (sic) de EEUU en Afganistán y Corea del Norte" y concluye que los "riesgos de un conflicto directo siguen siendo escasos (sic), pero el Mar del Sur de China es un punto candente perturbador". Alega que algunos "pequeños países del sudeste asiático buscan la protección (sic) de Washington", pero es probable que el "duradero choque económico y geopolítico haya alcanzado su punto de ruptura".

También: EEUU contra China: ¿qué tan cerca están del conflicto por Taiwán?

Arabia Saudí, EEUU, Israel e Irán: la principal fuente de tensión ha sido el retiro de EEUU del arreglo nuclear y reporta que Irán "espera que Trump no sea reelegido" y arguye que los Demócratas de la Cámara de Representantes adoptarán una mayor dureza cuando todavía no se apaga el fuego del asesinato de Khashoggi.

Además: ¿Israel, Arabia Saudí o EEUU? A quién amenaza Irán con su 'padre de todas las bombas'

Siria: se adentra en la hipercomplejidad de su avispero y juzga que el "retiro precipitado de los 2.000 soldados de EEUU" dejarían sin protección a los kurdos que hoy controlan la tercera parte del territorio sirio y que pueden ser aplastados por Turquía.

"Sus planes se derrumbaron como un castillo de naipes": EEUU y su retirada de Siria https://t.co/SlbLb2uUcW pic.twitter.com/JCuAJa3MzM — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 22, 2018

​Nigeria: las elecciones presidenciales, los choques de cristianos contra musulmanes y las tensiones por el petróleo en el Delta del río Níger exacerban la violencia.

Sudán del Sur: paroxismo de su guerra civil desde hace 5 años, que lleva 400.000 muertos y que afecta a Sudán, de la que se desprendió.

Camerún: la crisis en las áreas anglófonas (quinta parte de la población) se encuentra en el punto de "una escalada a una guerra civil" en el país francófono.

Ucrania: como era de esperar, en forma aburrida e imprecisa, ICG culpa a Rusia de haber "bloqueado el acceso al estrecho Kerch", que se suma a la "anexión" de Crimea y al apoyo de Moscú a los separatistas de Donbás.

Te puede interesar: ¿Para qué necesitaba Ucrania provocar en el estrecho de Kerch?

Venezuela: "Hogar de enormes reservas de petróleo" cuya "implosión amenaza provocar una crisis regional". La "oposición está paralizada por su lucha interna" y una de sus facciones solicita el "derrocamiento de Maduro por la fuerza de potencias foráneas". En caso de que "no se genere una transición pacífica (sic)", el "colapso de Venezuela es posible" con sus "vecinos recolectando las piezas". ICG incita a la balcanización, en particular de la región de Zulia, junto al lago Maracaibo, pletórico de petróleo.

"EEUU apoya a @jguaido por petróleo y agua de Venezuela"

https://t.co/1NSyuU3HO9 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 26, 2019

​En fechas recientes, el portal colombiano elnodo.co reveló la pertenencia del expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, a Crisis Group de George Soros.

CONCLUSIÓN: Las exorbitantes ganancias bursátiles de Soros padre se basan en la 'teoría del caos' que provoca geopolíticamente. Y pareciera que su obsesión anualizada por 'las 10 crisis' forma parte de su anhelado esquema especulativo mediante su clandestino gobierno paralelo global que goza de la doble bendición de la banca Rothschild, al unísono de la Casa Real Británica y de la CIA.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK