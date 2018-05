"Las cartas astrales de EEUU, Israel y Venezuela se encuentran emparentadas"

A esta hora, periodistas, analistas políticos, investigadores y especialistas en estudios de opinión analizan los resultados electorales y a partir de allí tratan de entender las cifras. Serán abundantes las perspectivas desde este sector, pero intuitivamente busco otra cosa, una vía de aproximación alternativa.

© REUTERS / Carlos Jasso Los puntos clave para entender qué está pasando tras las elecciones en Venezuela

Entrevisté a Alain Thibaut dos días antes de las elecciones. Él es astrólogo y amplio conocedor de la historia política de buena parte del mundo. Está acostumbrado a los aprensivos y curiosos, así que toma de buena gana el que le diga los numerosos prejuicios que vamos a encontrar cuando salga publicado el artículo.

"La astrología es una ciencia objetiva que solo busca conectar los acontecimientos históricos con el curso de los planetas", explica con la naturalidad de quien abandonó hace tiempo las ataduras cartesianas. "Aunque si prefieres llámala predicción alternativa, nada muy lejano a lo que se hace en los salones donde se reúnen los analistas políticos", concluye con una breve sonrisa.

Nos reunimos en un lugar conocido como la plaza de Los Museos, en la ciudad de Caracas. Extiende sus papeles delante de mí y, de inmediato, se toma la barbilla. Sus ojos atraviesan los símbolos que representan constelaciones mientras el grabador espera por su particular diagnóstico.

"Hablar de Venezuela, es hablar de la agenda mundial. Eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. Lo segundo, es que pasado, presente y futuro, son parte de un continuo, nada puede explicarse sin hacer ese tránsito", confiesa.

© REUTERS / Marco Bello Maduro recibe credenciales como presidente reelecto de Venezuela

Alain ejemplifica su argumento al recordarme cuán importante fue Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de la neutralidad del país, este proveyó gran parte del petróleo que utilizó Estados Unidos durante el conflicto bélico. Este hecho no es menor, según el astrólogo, quien explica la importancia que tiene el país en la planificación estratégica que se hace desde los grandes centros de poder mundial.

"Pocos saben que en 1942 un submarino alemán, durante la llamada operación Westindien, hundió el buque petrolero Monagas, durante una incursión que hicieron en el mar Caribe para cortar la ruta de suministro de energía de los Aliados".

© Foto : Alina Thibaut Alain Thibaut, astrólogo

Para nuestro entrevistado, ocultar hechos como este forma parte de la estrategia de las élites para controlar a la población. "Fragmenta la historia e imposibilita la comprensión del futuro", enfatiza.

¿Conexión cósmica?

Cercados por cartas astrales llenas de anotaciones en lápiz de grafito y un libro azul de "efemérides astrológicas", analizamos las hipótesis sobre qué pasaría en Venezuela cuando ganase, tal como lo decían las encuestas, Nicolás Maduro.

"Voy a revelarte algo. El pistoletazo para la consolidación del Nuevo Orden Mundial lo acaba de dar Trump con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Eso va a generar unos grandes desequilibrios en Oriente Medio y para lograr el éxito del plan, necesitan controlar a Venezuela antes".

No parece una aproximación muy desligada de lo que diría un experto en geopolítica, sobre todo cuando entendemos que una guerra a gran escala en Oriente Medio requiere asegurar una fuente alternativa, cercana y preferiblemente barata de petróleo. Todos los caminos parecen conducir a Venezuela.

Según Thibaut, las cartas astrales de Estados Unidos, Israel y Venezuela se encuentran emparentadas. Esto implica que en los planes del gobierno profundo de Israel, el país suramericano tiene un papel que desempeñar y, a juicio del especialista, es Washington la plataforma desde donde nos obligarán a cumplirlo.

"Los meses de junio, julio, agosto y septiembre serán críticos para el cumplimiento de este plan subterráneo. Se han propuesto como meta el año 2020".

Usando su ciencia me muestra las cartas astrales y los enlaza con referencias históricas. Explica que en el 2020 se van a producir cambios planetarios, una conjunción entre Júpiter, Saturno y Plutón. "Este encuentro tendrá un enorme impacto en la carta astral de Estados Unidos. Estamos hablando del final de un ciclo y el comienzo de otro".

© Foto : Alina Thibaut Carta astral de Estados Unidos

Trato de atar sus palabras con alguna perspectiva socio-política, así que le pregunto si acaso es una fase final del declive de Estados Unidos como potencia mundial. Thibaut responde en su lenguaje.

"Cuando Estados Unidos se fundó en 1776, Plutón estaba a 27° de Capricornio. El 21 de diciembre de 2020, dicho planeta cumplirá su revolución sideral y volverá al inicio. Plutón a su vez es el símbolo de la muerte, de la transformación y transmutación. Quizá estaríamos a las puertas de un cambio de sistema en ese país".

Mi mente busca desesperadamente aferrarse a la zona de confort en la que ha sido formada. Le hablo de los historiadores Toynbee y Spengler y su teoría de los ciclos de las grandes civilizaciones. Incluso voy más allá y menciono a Alexandre Deulofeu, un filósofo español que escribió 'Las matemáticas de la historia' y que, sin necesidad de ver a las estrellas, trazó el ritmo de crecimiento, auge y decadencia de los imperios en una cifra aproximada de 500 años.

Alain no se amedrenta ante las referencias, confía en lo que su ciencia le ha enseñado. Me pregunta si quiero saber qué le espera a Venezuela. Por supuesto, acepto.

Lo que viene para Venezuela

Nuestro analista toma nuevos aires. "La carta astral del país es compleja y difícil", comienza. "A partir del 20 de mayo se vienen momentos difíciles. Nicolás Maduro debería ser reelegido, pues el movimiento de Júpiter hace una relación armónica con el Sol, que representa al presidente. Sin embargo, lo importante para el país será el movimiento de Urano, un gran promotor de cambios".

Сarta astral de Venezuela © Foto : Alina Thibaut

Para Alain, la observación disciplinada sobre este cuerpo celeste le indica hacia donde deben estar encaminadas las prioridades gubernamentales. "Urano se mantiene siete años en cada signo, y está cambiando a Tauro, signo asociado a la economía, a la productividad y a la agricultura. Para vencer, se debe entender esto. Venezuela está en una encrucijada, sobre si permanecer en el modelo petrolero que le impusieron hace 100 años o convertirse en un granero para el mundo".

Sin embargo, Thibaut guarda lo mejor para el final. Agudiza el tono y me pide que preste mucha atención. Me asegura que nuestro mayor desafío se encuentra en junio, específicamente el 26 de ese mes, cuando el planeta Marte haga un movimiento conocido como retrogradación y coincida en una cuadratura con Urano, que siempre ha estado presente durante movimientos golpistas de la oposición.

"La anterior fue hace 15 años, en el 2003, durante el sabotaje contra PDVSA, pero también coincide con la invasión definitiva a Irak. Dicha retrogradación comenzará el 26 de junio", explica.

Mientras Alain continúa con su argumentación, trato de juntar las piezas del escenario internacional con las pistas que se encuentran arropándonos a todos. "Es un momento de tomar decisiones fuertes. Es la hora de resistir, pero aún más, de pasar a la ofensiva. El liderazgo también debe demostrarse a través de actos simbólicos y si no ganamos la guerra emocional, será muy difícil prevalecer".

Apago el grabador cuatro horas después. Aún quedan muchas consideraciones de su parte, pero el espacio juega en contra. Le agradezco su amabilidad y me disculpo por mi aprensión inicial. Él se retira con un apretón de manos, sin embargo, me recuerda algo de último minuto: "Venezuela no es poca cosa. Sigue el rastro de la agenda profunda en Oriente Medio y lo entenderás todo".

"Me mantendré atento", fue lo único que se me ocurrió responder.

