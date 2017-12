2017: lo que el año nos dejó (julio-diciembre)

No sólo fue de Trump el 2017: también fue el año de Harvey Weinstein, el productor de cine estadounidense denunciado como acosador sexual, e incluso violador, por numerosas mujeres. Se rumora que, por el desagradable comportamiento de Weinstein, el 2017, 'Año del Gallo' según el horóscopo chino, será considerado también el 'Año del Cerdo'.

Julio: Sistema Nacional Anticorrupción

Agosto: renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y atentado en Las Ramblas

En México entra en funciones el Sistema Nacional Anticorrupción ( SNA ). Lo hace, sin embargo, sin sus 18 magistrados y sin el fiscal que debe encabezarlo. La tardanza de los congresistas mexicanos para aprobar al titular del SNA se debe, conjeturan algunos, a que no quieren que eche a andar un organismo que los tendría a ellos entre los primeros sospechosos.

Luego de un matrimonio de 23 años, Estados Unidos le pide el divorcio a México y a Canadá aduciendo abusos y diferencias irreconciliables. Los abogados de cada parte se sientan a negociar para intentar salvar el 'ménage à trois' sin ningún resultado por ahora. Los especialistas pronostican que será hasta el 2018 cuando se produzca la ruptura o se logre el 'vivieron felices y comieron perdices'.

✒️ 'Chespirito' y la renegociación del TLCANhttps://t.co/ilXdCqbtMF — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 18 ноября 2017 г.

​Por estas mismas fechas, el grupo terrorista Daesh ataca en Barcelona. Tras la vileza del atentado se puede entrever que el terrorismo islámico está a la baja: comenzaron sus tácticas de terror empleando aeronaves, luego se pasaron a los camiones y ahora el dinero sólo les alcanza para rentar coches. A ese paso, terminarán por lanzar ataques suicidas usando triciclos o patinetas. Además, para reivindicar el atentado en Barcelona emplearon a un Pérez cualquiera —de nombre Muhamad Yasin—, hijo de la cordobesa Tomasa Pérez.

Septiembre: presidente mexicano, candidato al Premio Nobel de Matemáticas

Enrique Peña Nieto, presidente de México, es postulado al Premio Nobel de Matemáticas tras asegurar que "estamos a nada de aterrizar en Oaxaca, estamos a un minuto; no, a menos, como a 5 minutos", con lo que echa por tierra todo el andamiaje lógico-racional en el que durante siglos se sustentaron equivocadamente las Matemáticas desde Pitágoras hasta hoy. Cuando no se lo dan, Peña Nieto declara que México se lo merecía por "el referente que se ha 'volvido' [sic] para otras naciones a partir de los cambios que ha alcanzado".

Colaborador de Sputnik integra proyecto científico que recibió el Premio Nobel https://t.co/R4D9fLjqdh — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 3 октября 2017 г.

​Octubre: atentado en Las Vegas y secesión de Catalunya

Molesto porque no lo dejaba dormir, Stephen Paddock, un contador norteamericano, dispara contra un cantante de country que daba un concierto cerca del hotel donde se alojaba en Las Vegas. La mala puntería del agresor provocó que el cantante saliera ileso, pero que fallecieran, en cambio, 59 personas y otras 500 resultaran heridas.

Aunque el asesino tenía un arsenal bélico suficiente para armar a un pequeño ejército, Donald Trump consideró que el hecho no se debía a la laxa política de venta de armas en su país, sino a que hay gente mala que no soporta el country. Por un ticket con lo que pidió para comer antes de la masacre, en el que no se incluye ninguna bebida alcohólica, Daesh concluyó que el asesino se había convertido al Islam antes de hacer lo que hizo y reivindicó como suya la matanza.

Ese mismo mes, cansados de tener que escribir Catalunya con 'ñ', la mitad de los catalanes decide separarse de Espanya. El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, se da cuenta de que el clásico Real Madrid-Barcelona pende de un hilo, por lo que envía a la Guardia Civil para que les den unas cuantas nalgadas a los catalanes. Estos no se dejan amedrentar, celebran su consulta independentista y se declaran soberanos durante ocho segundos, en los cuales los Pep, Constantí, Adrià y Agustí no les dirigen la palabra a los Pepe, Constantino, Adrián y Agustín de su mismo barrio hasta que Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Catalunya, decide suspender la 'independènc' por falta de letras. Luego Puigdemont decide separarse de los catalanes y se marcha a Bélgica a soliviantar valones.

Noviembre: 'Paradise Papers'

Diciembre

Tras una ardua investigación, un grupo de periodistas descubre que los multimillonarios del mundo no guardan el dinero debajo del colchón de sus camas, como se creía hasta entonces, sino que lo esconden en colchones panameños marca 'Paraíso'. El escándalo desatado por ese descubrimiento provocó que muchos ricos —empresarios, futbolistas , estrellas de rock y políticos mexicanos— comenzaran a padecer odoríferos flujos intestinales que también quisieron ocultar del fisco, por lo que el asunto se conoció como 'Paradise Pampers'.

Se aprueba en México la Ley de Seguridad Interior por la cual los militares pueden reprimir a gusto a los ciudadanos siempre y cuando tengan cara de narcotraficantes. Y si reprimen a un inocente no se les podrá decir nada, porque sería desacreditar y deshonrar al Ejército, y no se le puede hacer 'bullying', porque los soldados y oficiales se deprimen.

"Oficialismo rechaza voces autorizadas que advierten de militarización en México" https://t.co/RORqy69X4x — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 16 декабря 2017 г.

​Se espera que la 'Ley para Definir la Cara de Narcotraficante Reprimible' se discuta el próximo año, porque, en lo que resta de 2017, los congresistas mexicanos van a estar muy ocupados repartiéndose millones de pesos en aguinaldos y bonos de productividad, asunto que lleva tiempo y merece toda la atención del Honorable Congreso de la Unión.

