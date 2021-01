Un documental 'prohibido' sobre la familia real británica resurge en YouTube medio siglo después | Vídeo

Un usuario de YouTube subió a la plataforma la película completa. No obstante, el documental fue eliminado del portal por "un reclamo de derechos de autor" por parte de la BBC. La cinta muestra el lado más humano de la realeza británica y parece más un episodio de la popular serie 'The Crown'.

El documental de la BBC, lanzado en 1969, se centra en la vida cotidiana de la familia real. En particular, muestra algunos de los momentos más íntimos: así, en una de las escenas, se puede apreciar cómo el príncipe Felipe de Edimburgo prepara una barbacoa al aire libre junto a sus hijos. Y en otro momento, los pequeños disfrutan de un día soleado de invierno echando bolas de nieve. En la cinta también se aprecia cómo la reina compra helados en una tienda.

La cinta, basada en casi 43 horas de rodaje, fue tan popular en su día —vista por más de 30 millones de personas de todos los rincones del país— que la monarca optó por emitir un comunicado en vez de su tradicional discurso navideño televisado.

Desde entonces, el documental permaneció en el archivo de la cadena británica, supuestamente a petición de la familia real. De acuerdo con el medio británico The Times, "la reina lamentó haber dado a la BBC acceso a entre bastidores y pidió que no se volviera a emitir". No obstante, una versión reducida de la cinta, de apenas tres minutos, estaba disponible en YouTube.

En enero, un usuario subió a la plataforma la película completa.Sin embargo, el documental fue eliminado del portal por "un reclamo de derechos de autor" por parte de la BBC. Hasta el momento, varias copias virtuales del documental están disponibles en distintas cuentas de YouTube.

El interés por el insólito documental resurgió después de que fuera mencionado en uno de los recientes episodios de la popular serie de Netflix The Crown.