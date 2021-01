Y la reina Isabel II, ¿dónde estaba a la hora de la muerte de su padre, el rey Jorge VI?

La jefa de Estado del Reino Unido, Isabel II, tenía tan solo 25 años al ascender al trono tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Cuando este evento desafortunado tuvo lugar, la joven princesa no estaba en su país natal, que pronto tendría que regir.

El 6 de febrero de 1952, el rey Jorge VI murió repentinamente mientras residía en la finca real de Sandringham en Norfolk. En el momento de su muerte, el rey solo tenía 56 años.

Un criado encontró al rey muerto por la mañana; se determinó que había muerto de una trombosis coronaria que bloquea el flujo de la sangre al corazón debido a un coágulo en una arteria.

En el momento de la muerte del rey Jorge VI, la nueva reina y su esposo, el príncipe Felipe, se encontraban en Kenia. Los cónyuges estaban haciendo el viaje real por la Mancomunidad de Naciones en nombre de su padre que no se sentía muy bien, aunque la gravedad del estado real de su salud se desconocía.

Se cree que Felipe fue la persona que informó a la reina de la muerte de su padre, así como se muestra en la elogiada serie The Crown. La noche antes de que Isabel se enterara de la trágica noticia, ella y su marido habían pasado la noche en el hotel Treetops del parque nacional Aberdare de Kenia.

La nueva monarca y el príncipe Felipe regresaron inmediatamente al Reino Unido y el funeral del rey Jorge VI se celebró el 15 de febrero de 1952.

Jorge VI era un monarca. Ascendió al trono tras la abdicación de su hermano mayor el rey Eduardo VIII en 1936. Eduardo renunció a su derecho a regir para casarse con la divorciada mujer estadounidense de origen no aristocrático, un partido que no contaba con la aprobación de la Iglesia ni tampoco de gran parte del público de la época. Esta historia más tarde fue poetizada en la película W.E. de Madonna.

Pese al amor y respeto de que Jorge VI gozaba en su país, su reinado solo duró 16 años. El monarca había luchado contra varios problemas de salud en los meses anteriores a su muerte en 1952. Había sido diagnosticado con cáncer de pulmón que llevó a una cirugía para remover parte del órgano en 1951. Sin embargo, su salud ya no logró ser restituida y pronto dejó el país en manos de su hija mayor, Isabel.