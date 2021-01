El Gobierno británico exige un diagnostico negativo de COVID-19 para entrar en el país

El requisito se introducirá en Inglaterra la semana próxima y lo "antes posible" en Escocia, mientras se negocia su aplicación en el resto de las naciones británicas, esto es, Gales e Irlanda del Norte.

"Ya están en vigor medidas sustanciales para prevenir la importación de casos de COVID-19, pero debemos tomar las precauciones debido a las nuevas variantes del virus que se están desarrollando internacionalmente", indicó el ministro en un comunicado.

Transportistas y otros viajeros asiduos quedarán exentos de este último chequeo, que debe realizarse hasta 72 horas antes de viajar hacia Inglaterra.

Shapps justificó la medida en el riesgo, en particular, de que las vacunas sean menos efectivas frente a la cepa detectada en Sudáfrica.

"La nueva variante sudafricana inquieta a los exertos porque podría no responder o no funcionar de igual forma (…) y no podemos arriesgarnos", dijo a los medios.

Los asesores científicos del Gobierno de Boris Johnson han negado hasta la fecha que haya indicios de que los antídotos contra coronavirus pierdan efectividad frente a las altamente transmisibles nuevas cepas del virus, ya sea la británica o sudáfricana.