Boris Johnson busca un vínculo con Washington tras perder a Donald Trump

Biden lanzó su mordaz comparación cuando le comunicaron que Johnson había ganado las elecciones legislativas de diciembre de 2019. El candidato demócrata participaba en un acto de captación de donaciones para sustentar su carrera presidencial y achacó el masivo triunfo del exalcalde de Londres al viraje hacia la izquierda radical del laborismo bajo el liderazgo de Jeremy Corbyn.

El trump británico

"La gente va a decir, Dios mío, Boris Johnson es como un clon físico y emocional del presidente", sugirió Biden a los invitados. El comentario no se ha desmentido desde que saltó a la esfera pública y, en cierta forma, hace eco a la retórica del ahora derrotado contrincante republicano. En sus visitas a Reino Unido, el presidente saliente solía alardear de que a su "amigo Boris" le llamaban el "Trump británico".

Tom Bower, biógrafo de Johnson, remonta la "mala sangre" que corre entre el político conservador y los demócratas estadounidenses al referéndum del Brexit, de 2016. Barack Obama, que gobernaba con Biden en la vicepresidencia, respaldó la permanencia en la Unión Europea (UE) y afirmó que el Reino Unido quedaría al "final de la cola" de los países independientes dispuestos a negociar un tratado de libre comercio con EEUU.

Johnson era —y sigue siendo— el más carismático y popular líder del bando del Brexit y arremetió contra Obama en artículos de prensa. Acusó al demócrata de haber retirado un busto de Winston Churchill del despacho oval y censuró la decisión con tintes racistas. La describió como "símbolo de la antipatía ancestral del presidente medio keniata hacia el imperio británico".

"Boris estaba disgustado con Obama porque el presidente vino a Londres a apoyar la campaña de la permanencia. La animosidad parte también del sentimiento de que Boris estableció una relación especial con Trump. Fue pragmático. Tienen buenas razones para detestar a Boris pero siento que el asunto de personalidades decaerá en pocas semanas", sostiene el autor de Boris Johnson: The Gambler (El jugador), de reciente publicación en inglés.

Felicitación ambigua

Bower cree que los desaires del primer ministro se olvidarán pronto en el nuevo entramado de relaciones entre Londres y Washington. Pero la confianza de Johnson —y quizá también su apuesta primordial— en la reelección de Trump quedó evidente en un supuesto "error técnico" que su oficina cometió la noche en que se vislumbró el resultado de las presidenciales del pasado noviembre.

Downing Street subió a Twitter un mensaje felicitando a Biden por su victoria electoral que, según se descubrió después, se había insertado sobre otro texto casi idéntico celebrando el triunfal regreso del candidato republicano.

El desconcertante fallo lo detectó el blog Guido Fawkes, que desveló la sobreimposición del nombre del ganador y otras palabras semiocultas en el tuit de Johnson. "Nunca olvidaremos sus comentarios racistas de Obama ni su servil devoción de Trump", respondió airado Tommy Vietor, asesor demócrata y cofundador del canal Pod Save America.

La UE prioritaria

Trump abandonará la Casa Blanca sin firmar la alianza comercial con Reino Unido que los conservadores creyeron garantizada. Allyson Stewart-Allen, asesora mercantil y autora de Working with Americans (Trabajando con los estadounidenses), no duda de que Biden dará ahora prioridad a un acuerdo con la UE, con sus 450 millones de consumidores.

"Es una oportunidad comercial más colosal que la del Reino Unido con su población de 66 millones. Además, EEUU está en una posición de fuerza porque sabe que el Reino Unido le necesita en la era del Brexit", explicó en un encuentro con miembros de la Asociación de Prensa Extranjera (FPA).

Stewart-Allen advierte, sin embargo, que el nuevo presidente se centrará en política nacional en la fase inicial de su mandato. "La marca USA está dañada. Ha perdido prestigio y confianza en estos cuatro años y requiere mucha reconstrucción. El trabajo de rehabilitación ya ha comenzado con la promesa de Biden de regresar al Acuerdo climático de París, la Organización Mundial de Salud, la ONU y otros foros internacionales", apunta la experta californiana.

El conflicto irlandés

A su vez, Emily Tamkin, directora en EEUU de la revista New Statesman, destaca la advertencia del presidente y otros destacados demócratas de que vetarán un acuerdo con el Reino Unido si el Brexit hace peligrar la estabilidad de Irlanda del Norte.

"Biden ha dicho claramente que nada debe arriesgar el Acuerdo de Viernes Santo, lo cual significa que no se ha de perturbar la paz en Irlanda. Esa postura no se debe a sus raíces irlandesas, sino a algo más profundo. El acuerdo es muy importante para muchos políticos estadounidenses y el mensaje es directo: 'si no lo respetas, arriesgarás la relación con nosotros'", afirma en un debate del Institute for Government.

El candidato presidencial trasmitió el desafío a Johnson en su cuenta de Twitter: "No podemos permitir que el Acuerdo de Viernes Santo que trajo la paz a Irlanda del Norte caiga víctima del Brexit. Cualquier acuerdo entre EEUU y Reino Unido debe supeditarse al respeto del Acuerdo y la prevención de una frontera dura [en la isla de Irlanda]".

Atentos a Washington

En Downing Street se respiró con alivio cuando Biden incluyó a Londres en la primera tanda de llamadas a dirigentes europeos. A su vez, Johnson se refirió al "anterior presidente" cuando Trump todavía cantaba victoria y denunciaba supuesto fraude electoral.

Desde entonces, las iniciativas de máxima envergadura política del Ejecutivo 'tory' se perciben como gestos de aproximación a la inminente Administración demócrata. Este es el caso de la anunciada inyección adicional de 16.500 millones de libras (unos 18.500 millones de euros) en Defensa, la mayor inversión en el sector desde la Guerra Fría.

El presupuesto militar rondará el 2,2% del PIB, por encima del límite establecido por la OTAN . Washington puede contar con Londres en sus operaciones internacionales, vino a decir Johnson.

"El Reino Unido es el único país europeo capaz de proyectar poderío militar y una trayectoria de apoyo al liderazgo estadounidense", sugiere el exdiputado y director del portal Conservative Home, Paul Goodman, sobre el mensaje subliminal del Gobierno.

El 1 de enero se abre un capítulo en la historia del Reino Unido. Johnson propone una era de absoluta soberanía, independencia de la UE y extensas conexiones globales. Pero el ex primer ministro conservador John Major, opuesto al Brexit, lamenta que el país vaya a perder su extraordinario gancho internacional. "De repente ya no somos el puente irremplazable entre Europa y América. Ahora somos menos relevantes para ambos", dijo en un reciente discurso que pronunció en Londres.