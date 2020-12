La Comisión Europea aprueba €24 millones de ayuda al pueblo bielorruso

"Hoy [el 11 de diciembre] la Comisión Europea adoptó un paquete de ayuda de 24 millones de euros, de los que se beneficiará directamente el pueblo bielorruso, en particular la sociedad civil, compañías juveniles y pymes, y que mejorarán las capacidades sanitarias", dice el comunicado.

Esos fondos se dirigirán al pueblo bielorruso en el marco del nuevo programa de ayuda de la Unión Europea denominado EU4Belarus: solidarity with the people of Belarus (voz inglesa para La UE para Bielorrusia: solidaridad con el pueblo bielorruso).

La nota indica que ese programa de asistenciaque en agosto pasado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió reunir para el pueblo de Bielorrusia.

Ese paquete también incluye 3,7 millones de euros de asistencia de urgencia, recolectados para las víctimas de las represiones que tuvieron lugar después de las elecciones presidenciales celebradas el 9 de agosto pasado.

El comisario europeo de vecindad y ampliación, Olivér Várhelyi, aplaudió "el coraje inmenso del pueblo bielorruso que se movilizó de manera pacífica para proteger sus derechos democráticos y humanos".

"Con este nuevo paquete de asistencia adoptado, la UE deja claro que está del lado del pueblo bielorruso y cumple con su compromiso de aumentar el apoyo a la sociedad civil. También estamos dispuestos a apoyar una transición democrática y pacífica en el país con todas las herramientas e instrumentos a nuestro alcance", afirmó, citado en el comunicado.

Bielorrusia lleva ya cuatro meses siendo escenario de protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales que revalidaron en agosto un nuevo período del actual mandatario, Alexandr Lukashenko.

Las autoridades opinan que las protestas —que en los primeros días fueron dispersadas con el uso de la fuerza y un saldo de al menos tres manifestantes muertos— son controladas por fuerzas externas y acusan a los países occidentales de injerencia en los asuntos internos del país.

La UE, igual que Canadá, EEUU, el Reino Unido y Ucrania, no reconoce como legítima la reelección de Lukashenko.