Eurodiputado ultra asume haber participado en una polémica fiesta: "un paso en falso"

"Las noticias en la prensa belga informaron sobre una fiesta privada en Bruselas el viernes. Yo estaba presente. Cuando la Policía me preguntó mi identidad, como no tenía conmigo mi documentación, declaré que era un miembro del Parlamento Europeo", afirmó el político conservador húngaro en un comunicado publicado en su sitio web.

Szajer, quien es miembro fundador de Fidesz, el partido gobernante de Hungría, y uno de los ideadores de la controvertida nueva constitución ultraconservadora del país, renunció a su escaño en Parlamento Europeo el pasado 29 de noviembre, sin especificar las razones de su decisión.

El político lamentó haber violado las restricciones vigentes por la pandemia del COVID-19, alegando que había sido "una irresponsabilidad" de su parte. Agregó que está dispuesto a pagar la multa correspondiente.

Sin embargo, Szájer negó haber utilizado drogas ilegales.

"Le ofrecí a la Policía hacer una prueba instantánea, pero no lo hicieron. Según la Policía, encontraron una píldora de éxtasis, pero no es mía, y no sé quién o cómo la colocó", recalcó en su nota.

El eurodiputado, quien está casado y es padre de una hija ya adulta, pidió perdón a su familia, a sus colegas y a sus votantes, y les rogó evaluar su "paso en falso" considerando sus "30 años de devoción y trabajo duro".

"Este paso en falso es estrictamente personal y soy el único responsable por ello. Pido a todos que no se extienda a mi país o a mi partido político», concluyó Szájer.

Orgía con más de 20 hombres

Los informes acerca de la fiesta en la que participó Szájer varían, pero diversos medios de comunicación belgas afirman que el evento en cuestión fue en realidad una orgía.

Las autoridades involucradas en el caso no han comentado oficialmente acerca de la naturaleza de la reunión, solo dijeron que los presentes fueron reportados por violar las reglas de seguridad impuestas en el marco de la pandemia del coronavirus.

Con el objetivo de detener la propagación del COVID-19, Bélgica prohíbe aglomeraciones de más de cuatro personas en ambientes cerrados. La Policía bruselense encontró a más de 20 personas, en su mayoría hombres, al llegar al lugar de la supuesta orgía, tras una denuncia por ruido. Al menos dos de los presentes

Los fiscales informaron que un individuo, presumiblemente Szájer, fue detenido mientras intentaba huir del lugar. Al no poder proporcionar una identificación, lo acompañaron a su casa, donde presentó un pasaporte diplomático. La policía también encontró drogas ilegales en su poder, pero Szájer negó que fueran suyas.

El partido del cual Szájer es miembro fundador es liderado por Viktor Orban, el primer ministro húngaro. Fidesz se presenta como una organización defensora de los valores cristianos y constantemente ataca la decadencia moral de la sociedad y de los políticos occidentales progresistas.