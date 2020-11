Aerolíneas británicas cancelan los vuelos con Dinamarca por cepa mutada de coronavirus

Los vuelos directos entre Londres y Copenhague ya no están disponibles en British Airways, EasyJet y Jet2.

La irlandesa Ryanair también canceló los vuelos a la capital danesa.

Las aerolíneas recordaron a los pasajeros que todos aquellos que regresaron de Dinamarca después del 7 de noviembre deben ponerse en cuarentena por dos semanas junto con sus familiares.