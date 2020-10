El asesino del profesor francés contactó varias veces al padre de una alumna que lo criticaba

PARÍS (Sputnik) — El asesino del profesor francés Samuel Paty se puso en contacto varias veces con Brahim C., el padre de una alumna que había criticado al fallecido en varios vídeos, informó la cadena de televisión BFMTV.

"Abdoullakh A., el autor del asesinato de Samuel Paty, se comunicó en tres ocasiones, según nuestras informaciones, con Brahim C., el padre de una colegiala que se había quejado del profesor en varios vídeos publicados en las redes sociales", recoge el canal en su página web.

El asesino, un refugiado checheno de 18 años, llamó al padre de la alumna y le envió mensajes.

Por su parte, Brahim C. declaró durante el interrogatorio policial que no conoce al asesino y no recuerda esas conversaciones telefónicas.

Aseguró también que no sabía nada de la planificación del asesinato.

El 16 de octubre, en la comuna de Conflans-Saint-Honorine, al noroeste de la capital francesa, un hombre decapitó a Paty, profesor de secundaria de 47 años, quien habría mostrado en clase las caricaturas del profeta Mahoma de la revista Charlie Hebdo.

El agresor fue abatido por la policía el mismo día.

La policía ha detenido a 16 personas, entre ellas parientes del joven checheno, que no era conocido por las fuerzas de seguridad que vigilan el radicalismo islámico. Más tarde, seis de los detenidos fueron puestos en libertad.