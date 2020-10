Polonia advierte que vetará el presupuesto de la UE si le imponen valores culturales

La UE, desde hace mucho, baraja limitar los medios que Polonia recibe de los fondos europeos, acusándola de mostrar actitud negativa hacia las personas de orientación sexual no tradicional y de crear en su territorio áreas libres para las comunidades LGBT.

"Voy a llamar tal proceder por su nombre: es un intento de privarnos de la soberanía incluso en la esfera de la cultura", señaló Kaczynski en una entrevista con Gazeta Polska Codziennie.

También dijo que unos funcionarios de la UE, que no fueron elegidos por los polacos, exigen que Polonia cambie su cultura y rechace lo que le importa, porque ellos así lo quieren.

"Eso contradice nuestra declaración sobre la soberanía cultural aprobada por la Dieta [Parlamento] antes de que el país ingresara en la UE. No lo aceptaremos y seguiremos defendiendo a cualquier precio nuestras identidad, libertad y soberanía. No permitiremos el terrorismo de dinero. Nuestra respuesta ante tal proceder será clara: No", agregó.

Preguntado si Polonia vetará el presupuesto de la UE si le siguen ejerciendo presión, Kaczynski respondió: "Habrá veto".