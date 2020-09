Denuncian la detención de otro miembro del consejo opositor bielorruso

Antes en las redes sociales apareció una foto en que Znak sale de la sede del equipo de Babariko rodeado de cuatro hombres con máscaras.

Максим знак задержан. pic.twitter.com/20Tc28klSW — РБ головного мозга (@belamova) September 9, 2020

​"A juzgar por la foto, está detenido. Llevamos una hora sin poder comunicarnos con él", dijo a Sputnik el portavoz del equipo de Babariko, Gleb Guerman.

Guerman señaló en su canal de Telegram que Znak tenía programada una entrevista para las 05:30 GMT.

Sin embargo, el opositor "no entró en [la aplicación para videoconferencias] Zoom, le llamé, me dijo 'parece que ha venido alguien', se desconectó y escribió la palabra 'máscaras'. Ahora no está disponible", relató.

El abogado de Znak, Dmitri Laevski, informó a Sputnik que se dirige al domicilio de su cliente donde los agentes del orden prevén realizar un registro, y precisó que "las diligencias procesales [en el caso del opositor] las realiza el Comité de Investigación".

En un comunicado el Consejo de Coordinación comunicó que Znak fue detenido en el marco de un expediente penal abierto contra el organismo "por llamados a acciones encaminadas a dañar la seguridad nacional de la República de Bielorrusia".

La portavoz del Ministerio del Interior de Bielorrusia, Olga Chemodánova, informó que el organismo no está al tanto de lo ocurrido con Znak.

Después de la detención de Znak, el único miembro de la junta directiva del Consejo de Coordinación que no está detenido y permanece en Bielorrusia es la premio nobel de literatura Svetlana Aleksievich, de 72 años.

​El 7 de septiembre el servicio de prensa del Consejo informó que no se podía comunicar con tres de sus miembros: la que ocupa la junta directiva del consejo, María Kolésnikova; el portavoz del organismo, Antón Rodnenkov, y el secretario ejecutivo del CC, Iván Kravtsov.

El 8 de septiembre las autoridades bielorrusas comunicaron que Rodnenkov y Kravtsov se fueron a Ucrania de manera voluntaria, mientras que Kolésnikova fue detenida en la frontera bielorruso-ucraniana.

Según relataron Rodnenkov y Kravtsov desde Kiev, su salida de Bielorrusia fue forzosa. A Kolésnikova también la querrían expulsarla del país, pero la opositora rompió en pedazos su pasaporte.

El Consejo ha declarado que su objetivo principal es encontrar una vía para resolver la crisis política en Bielorrusia mediante unas negociaciones que deben comenzar de manera inmediata.

Las autoridades bielorrusas abrieron un expediente penal contra el CC por un delito, tipificado en el artículo 361 del Código Penal, que castiga con penas de hasta cinco años de cárcel los llamamientos a derrocar el poder o cambiar de forma violenta el orden constitucional en el país.

El 31 de agosto Kolésnikova anunció la creación de un nuevo partido con Babariko, denominado Juntos, con el fin de aunar todas las fuerzas opositoras.