Todo lo que tienes que saber sobre la Patria Azul, doctrina marítima de Turquía

"La Patria Azul es una doctrina que especifica que, como estado peninsular, Turquía tiene 8.333 kilómetros de costa junto con la península de Anatolia y Rumelia y el país tiene aproximadamente 462.000 kilómetros cuadrados de jurisdicciones marítimas en el Mediterráneo oriental, el mar Egeo, el mar de Mármara y el mar Negro en su conjunto", señala el almirante Cihat Yayci en declaraciones a la agencia.

Según el almirante turco, "el mar Egeo es un caso especial ya que tiene muchas islas y rocas y un mar semicerrado". En el mar Egeo —en el este del Mediterráneo—, "la delimitación de la plataforma continental debe regularse sobre la base del Tratado de Lausana", firmado en 1923 entre los Gobiernos de Grecia, Turquía y las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial.

Mientras tanto, Turquía determinó el borde occidental de la zona de jurisdicciones marítimas en el Mediterráneo oriental con el Acuerdo de Delimitación de la Frontera Marítima entre Turquía y Libia en 2019, recuerda Cihat Yayci.

"Por esta razón, como siempre decimos, Turquía no tiene ni un territorio nacional ni una gota de agua territorial a la que renunciar, y no lo hará", subraya.

De acuerdo con Cihat Yayci, el acuerdo entre Turquía y Libia "es uno de los principales pasos" para que la Patria Azul funcione.

"Y debemos seguir adelante para hacer esos acuerdos bilaterales de delimitación marítima con otros estados vecinos Egipto, Israel, Líbano y Siria", opina.

El almirante enfatiza que la región, que designan como la Patria Azul y que presentan al mundo, "es una zona económica exclusiva (ZEE) de Turquía".

Cihat Yayci recuerda que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM) del 1982 otorga derechos limitados a los Estados ribereños en relación con las zonas económicas exclusivas (ZEE), en contraste con las aguas territoriales, pero esencialmente la ZEE se atribuye a la zona marítima de un Estado ribereño, observa.

"No existe ninguna norma que establezca que la ZEE no puede ser declarada unilateralmente", dice el almirante y hace referencia al artículo 75 de la CDM, según el cual el Estado ribereño debe publicar un mapa que muestre la ZEE declarada o publicar las listas de coordenadas geográficas según sea necesario y enviar una copia de ellas al secretario general de las Naciones Unidas.

En particular, la administración chipriota griega de Chipre del Sur declaró su propia ZEE que se extiende hasta 200 millas náuticas unilateralmente a las Naciones Unidas en 2004.

"Por lo tanto, está fuera de lógica esperar que Turquía se quede mirando cómo Grecia extorsiona a la mayoría del Mediterráneo oriental".

Según el almirante, "Turquía debería declarar su ZEE en el Mediterráneo oriental lo antes posible como si hubiera hecho tratos con el Líbano, Israel y Egipto en caso de necesidad de delimitación de las jurisdicciones marítimas".

Yayci señala que "Grecia exige que la zona marítima de la isla de Meis sea su territorio continental".

"En los casos del Reino Unido, Francia y España, las islas que están al otro lado de la línea media no son aceptadas y no obtuvieron la ZEE, pero se consideran las demandas presentadas contra Turquía sobre la isla de Meis. Esto no es una alucinación de Turquía", subraya.

La ZEE se calcula desde el continente, indica el almirante.

"El dominio de la tierra sobre el mar significa un principio de derecho marítimo internacional que supone que el continente debe tomarse como base en la delimitación de las jurisdicciones marítimas y que las islas situadas al otro lado de la línea media deben tener jurisdicción marítima en la misma medida que sus aguas territoriales".

Las últimas tensiones entre Grecia y Turquía en la zona se deben a los recientes descubrimientos de gas natural en áreas con reclamos territoriales superpuestos. Turquía anunció el 7 de agosto sus planes de reanudar las actividades exploratorias y de extracción de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental, en respuesta a la firma de un acuerdo de delimitación de fronteras marítimas entre Grecia y Egipto, que Ankara calificó de ilícito y no válido.

A principios de agosto, Ankara informó que su buque Oruc Reis comenzaba las exploraciones sísmicas en el este del Mediterráneo, un área que Grecia considera su zona económica exclusiva. El país heleno puso a sus Fuerzas Armadas en alerta máxima.

EEUU, mientras tanto, levantó parcialmente un embargo de armas a Chipre que estuvo vigente durante 33 años. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía subrayó que este paso de Washington "envenena las esperanzas de paz en el Mediterráneo oriental y es incompatible con el espíritu de alianza entre Turquía y Estados Unidos".

La isla ubicada en el mar Mediterráneo está dividida en la República de Chipre, aliada con Grecia y reconocida internacionalmente, y la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, la cual fue autoproclamada en 1983 luego de que los militares turcos invadieran la parte norte de ese país en respuesta a un intento de golpe de Estado por parte del Ejército griego.