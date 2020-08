Autoridades bielorrusas usarán al Ejército si hay protestas cerca de monumentos militares

El Ministerio de Defensa bielorruso dijo que no tolerará la "profanación" de estos lugares sagrados, a los que la gente acude para depositar flores y rendir homenaje a los defensores de la Patria.

"Los militares no toleraremos una profanación de estos sitios, en los que no hay cabida para los fachas! No podemos mirar indiferentes cómo se convocan en estos lugares sagrados manifestaciones bajo las mismas banderas que los nazis usaron durante las matanzas de bielorrusos, rusos, judíos y otras comunidades. No podemos tolerarlo", advierte el comunicado oficial.

El Ministerio de Defensa anunció que toma estos monumentos bajo custodia a partir del 23 de agosto.

"Advertimos categóricamente que los que violen el orden y la paz en estos lugares tendrán que verlas con el ejército en lugar de la policía", concluye la nota.

Bielorrusia es escenario de fuertes protestas a raíz de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, que revalidaron para un sexto mandato al presidente Alexandr Lukashenko, en el poder desde 1994.

Según el escrutinio oficial, Lukashenko obtuvo el 80,1% de los votos, seguido de la opositora Svetlana Tijanóvskaya con el 10,12% de los apoyos. Los otros tres candidatos reunieron juntos poco más del 4%.

En los primeros días que siguieron a la votación, los agentes de seguridad cargaron con gas lacrimógeno, balas de goma, cañones de agua, granadas aturdidoras y hasta fusiles con acción de bombeo contra miles de manifestantes que protestaban por un supuesto fraude electoral.

Según el Ministerio del Interior, centenares de personas sufrieron heridas, incluidos más de 150 agentes del orden público, y más de 6.700 personas fueron detenidas. Tres personas fallecieron.

Las escenas de violencia cesaron en los días siguientes, pero las protestas continuaron y trascendieron de la calle a algunas cadenas de televisión públicas y compañías industriales, que se declararon en huelga.

La oposición bielorrusa exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado en términos contundentes.