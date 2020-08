Lukashenko descarta repetir presidenciales en Bielorrusia

"No lograrán jamás que yo haga algo porque me presionan. No se celebrarán [las elecciones]", dijo el mandatario durante una visita a la PLanta de Tractocamiones de Minsk (MZKT, por sus siglas en bielorruso), según recoge la agencia estatal Belta.

El líder bielorruso advirtió que en ese caso "dejarían de existir la MZKT, la Fábrica de Automóviles de Minsk (MAZ), la Fábrica Automovilística Bielorrusa (BELAZ), en medio año destruiríamos todo".

Según el medio, el mandatario, durante una conversación con los trabajadores de la MZKT, destacó que está valorando la posibilidad de cambiar la Constitución del país para reducir sus poderes.

"No se puede entregar esta Constitución a nadie, porque tendríamos problemas", afirmó, y agregó que está dispuesto a compartir el poder presidencial, "pero no bajo presión" o debido a las protestas callejeras

Lukashenko, que gobierna Bielorrusia desde 1994, logró el sexto mandato al obtener el 80% de los votos en las presidenciales del 9 de agosto, frente al 10% de la principal candidata opositora Svetlana Tijanóvskaya, según el escrutinio oficial.

La oposición se negó a reconocer estos resultados al afirmar que Tijanóvskaya habría conseguido entre el 70% y el 80% de los apoyos.

Tras varios días de manifestaciones callejeras, que chocaron con una violenta represión policial y se saldaron con al menos 6.500 detenidos, centenares de heridos y al menos un muerto, en Bielorrusia se iniciaron también las acciones de protesta en importantes plantas industriales y otras empresas.