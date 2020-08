Lukashenko advierte de que hay fuerzas de la OTAN en las fronteras bielorrusas

"Miren a su alrededor: tanques, aviones a punto de despegar a 15 minutos de nuestras fronteras. ¡Y no es en vano! Las tropas de la OTAN calientan sus tanques a nuestras puertas. Hay una acumulación militar cerca de las fronteras occidentales", apuntó Lukashenko en un mitin en el centro de Minsk.

El mandatario instó a sus partidarios a cerrar filas en torno a él ante el incremento de la presencia militar de la OTAN cerca de las fronteras nacionales.

"Apreciados amigos, no les he convocado para que me defiendan, aunque por eso también. Ustedes han venido para defender, por primera vez en un cuarto de siglo, su nación, sus familias, sus hermanas, sus esposas e hijos", declaró Lukashenko al comparecer en un mitin organizado por la ONG oficialista Biélaya Rus, el primero en su apoyo tras una semana de manifestaciones antigubernamentales.

El presidente bielorruso denunció también los intentos de convertir Bielorrusia en una barrera sanitaria entre Occidente y Rusia.

"No queremos ser un estercolero, una barrera sanitaria. Entendemos adónde nos llevaría esto", dijo.

Según Lukashenko, el fin de su gobierno tendría consecuencias nefastas.

"Si echan a perder al primer presidente, será el principio del fin", advirtió.

El propio Lukashenko estimó que unas 50.000 personas se congregaron este domingo en la Plaza de la Independencia para expresarle el apoyo.

Desde el anuncio de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Bielorrusia, que dan más del 80% de los votos al presidente actual, Alexandr Lukashenko, en el país continúan las manifestaciones masivas, que encuentran una represión brutal por parte de los agentes de seguridad.

Lukashenko sostiene que la situación en Bielorrusia se debe a una "injerencia externa" que sigue las pautas de "revoluciones de colores".