Manifestaciones en Londres contra la violencia policial

La manifestación está organizada por grupos locales contra la violencia como Tottenham Rights, The 4Front Project y Black Lives Matter UK, entre otros, bajo el lema No hay justicia. No hay paz. Según los organizadores del evento, los manifestantes exigen a la Policía metropolitana que ponga fin a la vigilancia de las comunidades negras y al uso de la fuerza excesiva.

El asesinato de Mark Duggan en 2011 por la unidad de respuesta armada culminó en protestas y disturbios a lo largo del Reino Unido. La investigación llevada a cabo en 2014 concluyó de que el disparo fue legal.