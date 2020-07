Un hombre armado secuestra un autobús con unas 20 personas en el oeste de Ucrania

"En el centro de Lutsk un hombre secuestró un autobús con unos 20 rehenes, tiene una bomba y armas", dice el comunicado publicado en Facebook.

#Луцьк: У центрі міста чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю



​La nota indica que la policía lanzó en la zona un plan operativo denominado Zarúchnik (voz ucraniana para rehén).

"El territorio del centro de la ciudad está cerrado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el lugar trabajan todos los servicios de la policía", señala el texto.

El jefe de la policía nacional de la provincia de Volinia, Yuri Kroshko, comunicó que el secuestrador no ha presentado demandas concretas y expresa un descontento general con un sistema.

El criminal "publicó sus demandas en Twitter. Ahora esta red social se está monitoreando. En su cuenta no presentó demanda alguna, son frases generales, descontento con un sistema, no precisó de qué sistema se trata. Ahora lo estudiamos, intentamos llevar a cabo negociaciones. Le llamamos. Una vez respondió, pero ahora vuelve a no contestar", relató Kroshko.