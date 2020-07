Boris Johnson compara el confinamiento por coronavirus con un arma nuclear

El mandatario conservador estableció la relación con el arsenal de destrucción masiva al ser cuestionado si reestablecerá la cuarentena nacional para hacer frente a una segunda oleada del COVID-19.

"No puedo abandonar esa herramienta, como tampoco abandonaría la fuerza disuasiva nuclear. Es como una disuasión nuclear y, ciertamente, no quiero usarla", declaró Johnson a The Sunday Telegragh.

Un estudio de la Academia de las Ciencias médicas, encargado por el Gobierno, estima que 120.000 enfermos, hospitalizados entre septiembre de 2020 y junio de 2021, morirán a consecuencia de nuevos brotes de COVID-19.

Es el "peor escenario razonable" que proyecta el equipo de expertos ante una segunda ola de la epidemia.

En la entrevista con el dominical, Johnson se mostró convencido de que se podrá combatir la enfermedad con actuaciones locales, sin llegar a ordenar un segundo parón casi completo de la economía del país.