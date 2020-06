Un estudio revela que la UE respondió "con deficiencia" a la pandemia del COVID-19

"La demanda de una mayor cooperación europea no viene dada por un apetito de creación de instituciones, sino de una mayor ansiedad por la potencial pérdida de control en un mundo peligroso", explica Mark Leonard, fundador y director del Think Tank paneuropeo.

Europe's pandemic politics: How the virus has changed the public's worldview (Las ilusiones del COVID-19. Cómo la pandemia ha cambiado la visión del mundo para los ciudadanos europeos), título del informe de los analistas Ivan Krastev y Mark Leonard, recoge resultados de encuestas realizadas en nueve países de la UE.

Así, el 63% considera que la crisis demostró la necesidad de ampliar los niveles de cooperación entre los miembros de la UE en el futuro.

Este dato se dispara al 80% entre los consultados en España

Al mismo tiempo, la gran cantidad de ciudadanos de los nueve países cree que la UE respondió de manera deficiente ante la crisis.

Entre ellos, el 63% de los italianos, el 61% de los franceses y el 52% de los españoles piensan que las instituciones comunitarias "no estuvieron a la altura" de la pandemia.