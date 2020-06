Tribunal de Kiev autoriza a obligar a Poroshenko a acudir al interrogatorio

La Oficina de Investigación citó a Poroshenko para el 10 de junio para esclarecer el caso de las escuchas telefónicas de sus conversaciones con el exvicepresidente estadounidense Joe Biden, precisando que el exmandatario figura en calidad de testigo.

"El tribunal del distrito de Pechersk de Kiev autorizó a la Oficina Estatal de investigaciones llevar a cabo el traslado del expresidente Petró Poroshenko para el interrogatorio el 10 de junio", revela el comunicado del medio.

La entidad estatal no excluye que el exlíder ucraniano sea traído a la fuerza, ya que no es la primera vez que ignora ese tipo de citaciones, aunque su abogado, Ígor Golovan, insiste en que en cada ocasión su cliente no fue informado en la forma establecida.

A finales de mayó Poroshenko fue citado para hacer acto de presencia en la Oficina Estatal de Investigación para declarar sobre las famosas escuchas y un caso de traslado ilegal de una colección de cuadros a través de la frontera, pero se negó a asistir al interrogatorio.

La Oficina Estatal de Investigación ya había incoado varios procesos penales en los que figura Poroshenko. Son casos relacionados con alta traición y con falsificaciones al nombrar a Volodímir Groisman para el cargo de primer ministro ucraniano.

El empresario y político Poroshenko ejerció como presidente de Ucrania desde el 7 de junio de 2014 hasta el 20 de mayo de 2019.