París protesta contra la violencia policial

La manifestación que tiene lugar frente al Tribunal de París forma parte de los movimientos Justicia para Adama y Black Lives Matter.

Adama Traore, de 24 años, murió bajo custodia policial en julio de 2016, después de haber sido detenido mientras iba en bicicleta con su hermano en Beaumont-sur-Oise, una pequeña ciudad al norte de París. Según los informes, murió tras ser trasladado a la comisaría de policía, después de quejarse ya de problemas respiratorios.

George Floyd, de 46 años, murió en Minneapolis el 25 de mayo después de que un policía se arrodillara sobre su cuello durante casi nueve minutos mientras se le grababa diciendo: "No puedo respirar" y "No me maten".

La muerte de Floyd generó un fuerte rechazo e indignación en la sociedad, provocando manifestaciones, protestas y disturbios.