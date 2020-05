El primer ministro griego promete otra estrategia en caso de nueva ola de COVID-19

"La segunda ola, si viene (...) será diferente. Primero, todos estamos mucho más informados ahora", dijo el funcionario en una entrevista con el canal de televisión griego Star.

Mitsotakis precisó que, cuando golpeó la primera ola, "no sabíamos qué significaban las medidas de higiene individual, no las usamos demasiado en nuestras vidas; no sabíamos lo que significaba el distanciamiento social; no sabíamos el significado de la máscara, más tarde, la máscara resultó ser mucho más importante de lo que pensábamos originalmente".

El jefe del Gabinete aseguró que actualmente "en pocas semanas se ha logrado duplicar el número de camas en las salas de cuidados intensivos", y durante la pandemia Grecia no se acercó a un nivel de casos que pudiera haber agotado el potencial" del sistema nacional de salud.

"Tendremos muchas más camas permanentes en las unidades de cuidados intensivos en el otoño. Y estaré listo en los próximos días para hacer anuncios muy específicos en esta dirección, con compromisos muy claros", indicó el primer ministro.

El funcionario considera que la vacuna contra el coronavirus podría estar disponible para otoño, aunque solo sea en cantidades limitadas.

"Podremos intervenir de una manera mucho más inteligentemente. (...) Si necesitamos un bloqueo de algún lugar, si, por ejemplo, tenemos un caso de infección en la escuela en octubre, no cerraremos todas las escuelas, a menos que la infección ocurra en muchas escuelas. Solo podríamos cerrar una escuela específica", explicó Mitsotakis.

El primer ministro cree que se ha logrado crear una plataforma de información digital que permite rastrear todos los casos de infección, así como encontrar a cada griego o extranjero en cuarentena.

"Estaremos mucho más preparados y mucho más capacitados para evitar el aislamiento general y horizontal, que cuesta tanto a la economía", resumió Mitsotakis.

Con unos 2.900 casos confirmados del nuevo coronavirus y unos 170 decesos por la enfermedad COVID-19, Grecia tuvo el pico de nuevos casos diarios (156) en abril pasado, mientras que en los últimos días el número de nuevos contagios ha ido en general en descenso, con apenas dos casos confirmados el día 25 de mayo, según la OMS.