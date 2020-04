Conte: el nuevo puente en Génova es una luz de esperanza para toda Italia

"Hoy de Génova se extiende una nueva luz sobre toda Italia", dijo Conte durante la ceremonia de la inauguración del nuevo viaducto.

El nuevo puente, que sustituyó al anterior, tiene 1.067 metros de longitud y 18 pilas.

El 14 de agosto de 2018, con un saldo de 43 personas muertas y centenares de genoveses sin techo.

Los restos del viaducto colapsado fueron demolidos el pasado 28 de junio con una explosión controlada y el 1 de octubre inició la construcción del nuevo puente.

Según el jefe del Ejecutivo, "esta herida no podrá cicatrizarse completamente, porque no olvidaremos a las 43 víctimas y la investigación de aquella tragedia todavía no se ha completado".