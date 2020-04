"El nuevo Plan Marshall no es necesario, Europa es capaz de salir de la crisis por sí sola"

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, declaró que Europa necesita un nuevo Plan Marshall para que su crecimiento económico no retroceda a niveles propios de hace 10 años por la crisis sanitaria. Sputnik preguntó a Nikolay Vassilev, exministro de Economía búlgaro, si sería viable usar esta iniciativa en las circunstancias actuales.

— ¿Está usted de acuerdo con este punto de vista? ¿Fue este el plan que unió a Europa por primera vez en la historia, o el plan que contribuyó a que el Viejo Continente pasase a depender económicamente de Washington?

— No estoy seguro de que usar el término Plan Marshall sea adecuado en este caso, ya que este tenía un significado histórico muy específico y se refería a la asistencia económica que EEUU brindó a Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, sería mejor utilizar una terminología diferente.

Esta pandemia, que fue una sorpresa para todos, tendrá consecuencias graves para todas las economías del mundo, y los gobiernos van respondiendo a este reto con paquetes de rescate y de apoyo para los sectores afectados por la crisis, para las personas que han perdido sus empleos o para los empresarios que se han visto obligados a cerrar sus negocios. En este sentido, estaría bien que la Unión Europea tuvieray que estas medidas fueran adecuadas para todos sus miembros.

— EEUU sufrió menos que otros Estados involucrados en la Segunda Guerra Mundial, lo que no puede decirse ahora sobre la pandemia, cuando el país norteamericano lidera en cuanto al número de los fallecidos. ¿Es ahora rentable para Washington ayudar a Europa, tomando en consideración todas las peculiaridades de la política de Trump? ¿Y tiene EEUU los recursos necesarios para brindar esta ayuda?

— No puedo admitir el planteamiento de esta pregunta en la forma como se formula. No creo que Europa necesite a Estados Unidos en ninguno de los sentidos. El Viejo Continente dispone de más o menos las mismas riquezas que su aliado norteamericano, cuenta con muchas oportunidades para poder recuperarse de la pandemia y no necesita el apoyo de otros continentes.

© REUTERS / Yves Herman División en Europa ante el debate sobre la reconstrucción económica

No conozco ni un solo Estado en el mundo que haya estado listo para tal pandemia. Nadie esperaba esto y nadie estuvo preparado para afrontar la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora ni desde el punto de vista médico, ni desde el punto de vista financiero ni psicológico. Fue una sorpresa para todos, desde los países más ricos hasta los más pobres. La Unión Europea no ha sido una excepción. En las primeras semanas la sorpresa ha sido tremenda, pero poco a poco la situación se está estabilizando. A mi juicio en el futuro próximo la UE brindará su apoyo, principalmente financiero, a los países más afectados.