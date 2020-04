Assange fue padre de 2 hijos mientras se escondía en la Embajada ecuatoriana en Londres

MOSCÚ (Sputnik) — El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tuvo dos hijos en secreto mientras se refugiaba en la Embajada ecuatoriana en Londres, reveló el diario británico The Mail on Sunday.

Gabriel, de dos años, y su hermano Max, de un año, fueron concebidos mientras Assange se escondía para evitar la extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de espionaje por haber filtrado miles de documentos clasificados de la inteligencia estadounidense.

También era buscado en Suecia, por cargo de violación que siempre negó y que finalmente fue retirado.

La madre de Gabriel y Max es la abogada sudafricana Stella Morris, de 37 años, quien se enamoró de Assange mientras lo visitaba para impedir las extradiciones.

Según el periódico, la pareja ha estado comprometida desde 2017 y ha logrado mantener en secreto tanto su relación como el nacimiento de sus hijos.

The Mail se enteró del secreto la semana pasada a través de documentos judiciales sobre la extradición de Assange a EEUU y su intento de lograr una liberación bajo fianza mientras la pandemia de COVID-19 se ceba con la población carcelaria.

"Amo a Julian profundamente y espero casarme con él", dijo Stella Morris en una entrevista exclusiva con este diario. Según ella, los dos planean casarse tras las rejas en el caso de que Assange no sea excarcelado.

Al mismo tiempo, Stella confesó que teme mucho por la vida de su pareja.

"En los últimos cinco años he descubierto que el amor hace que las circunstancias más intolerables parezcan soportables, pero esto es diferente: ahora estoy aterrorizada de no volver a verlo con vida [...] La mala salud física de Julian lo pone en grave riesgo, como a muchas otras personas vulnerables, y no creo que sobreviva a la infección por coronavirus... Mentalmente, tampoco creo que sobreviva a un mayor aislamiento forzado. Está efectivamente en confinamiento solitario, en una celda hasta 23 horas y media al día sin acceso a nosotros, su familia o la ayuda psiquiátrica que necesita", dijo.

Según la abogada, Assange vio el nacimiento de sus dos niños a través de una transmisión en vivo desde hospitales de Londres. Ambos niños tienen nacionalidad británica y han visitado a su padre en prisión, dijo.

El Gobierno británico impuso estrictas medidas de distanciamiento y reclusión social para frenar la propagación del coronavirus el 23 de marzo. Assange no está incluido en el programa de excarcelación anticipada de presos que comenzó de forma generalizada este 7 de abril.

La Justicia estadounidense reclama al exdirector de WikiLeaks para juzgarle por un presunto delito de conspiración para acceder a sistemas informáticos gubernamentales y 17 cargos por difundir información clasificada en violación de la ley de espionaje. Los cargos conllevan una pena de hasta 150 años en prisión, equivalente a la cadena perpetua en el caso de Julian Assange.