La Embajada de Rusia critica las publicaciones del periódico La Stampa sobre la ayuda rusa

En una carta al editor jefe del periódico, Rázov se refiere a dos artículos del 25 y 26 de marzo sobre la ayuda rusa a Italia en la lucha contra el coronavirus, firmados por Jacobo Jacoboni.

​El embajador mencionó que en su artículo el periodista afirma que según "fuentes de alto nivel político" el 80% de la ayuda rusa a Italia es innecesaria e inútil.

"Por supuesto, no sabemos a qué fuentes se refiere el autor y nos guiamos principalmente por las conocidas declaraciones publicadas de los funcionarios de la República Italiana", indicó Rázov.

Según él, el 21 de marzo, el primer ministro italiano Giuseppe Conte agradeció por teléfono al presidente ruso Vladímir Putin la ayuda a gran escala en una situación difícil. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores Luigi Di Maio llegó personalmente a la base aérea de Pratica di Mare para recibir a los aviones rusos.

Señaló que se trata de una de las ciudades más contaminadas del norte de Italia, donde ya han muerto más de 1.200 personas y más de 7.000 siguen infectadas.