Berlín: la UE puede ayudar a Turquía en el tema de refugiados pero no admitirá chantajes

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, declaró en una rueda de prensa que la Unión Europea (UE) está dispuesta a ayudar a Turquía a resolver el problema de los refugiados, pero no admitirá que estos sean utilizados como "instrumento de presión política".

"Seguimos dispuestos a cumplir con nuestros compromisos derivados del acuerdo [con Turquía] y partimos de que Turquía debe hacer lo mismo, pero no lo hizo en el pasado (…) No permitiremos que los refugiados sean un instrumento de presión política", dijo al agregar que la UE no se niega a ayudar a Turquía.

La rueda de prensa de Maas fue transmitida por el canal de YouTube del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.

Al agravarse la situación en la provincia siria de Idlib en febrero, Turquía declaró que ya no puede contener los flujos de migrantes y refugiados y abrió sus fronteras con la UE, tras lo cual miles de migrantes se dirigieron a las fronteras con la unión.

La crisis migratoria afectó principalmente a Grecia y Bulgaria, vecinos de Turquía.

El bloque comunitario rechazó la medida, calificándola de presión migratoria con fines políticos, y llamó a Turquía a volver a cumplir el acuerdo de migración, firmado en 2016.

Ese pacto prevé la concesión de ayuda financiera a Turquía para la acogida de refugiados, el retorno a Turquía de todos los migrantes que entraron ilegalmente en Grecia desde el territorio turco y la acogida en la UE de los migrantes legales sirios procedentes de Turquía.