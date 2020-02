Juristas internacionales critican el proceso de extradición de Assange a EEUU

La carta del grupo de expertos legales, a la que ha tenido acceso Sputnik, se entregará en la residencia del jefe del Gobierno, en Downing Street, este sábado 22 hacia las 13.30 GMT.

La acción de los abogados y profesores de Derecho, que ejercen en su mayoría en Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Francia e Islandia, coincide con una manifestación en solidaridad con el fundador de WikiLeaks, que concluirá en la londinense plaza del Parlamento de Westminster.

"Pedimos a las autoridades británicas que rechacen la solicitud de extradición del señor Julian Assange a EEUU y demandamos también su inmediata excarcelación", urgen los firmantes del escrito.

El editor y periodista australiano continúa preso en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh a la espera del juicio en contra su extradición, que comienza el lunes 24.

El reclamado, cuya salud física y mental ha deteriorado tras más de siete años de "detención arbitraria" y " tortura psicológica ", según informes de expertos de la ONU, atenderá las vistas personalmente, que se han traslado al juzgado del centro penitenciario.

Los juristas detallan las irregularidades y presuntas infracciones que se han cometido en este largo proceso en cuatro aspectos distintivos: derechos humanos y complicidad en el "mal trato psicológico" de Assange, responsabilidades del Reino Unido bajo la ley internacional, derecho a un juicio justo exigido por la legislación británica y el "extraordinario" alcance extraterritorial de la prosecución de EEUU.

"Todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y la asunción de inocencia", recuerda la abogada islandesa, Olga Magrét, en la nota que acompaña la carta.

El letrado de Hong Kong, Robert Tibbon, denuncia a su vez la acción conjunta gubernamental "para silenciar permanentemente" al exdirector de WikiLeaks y "crear un efecto paralizante global en el periodismo y la libertad de expresión".

El departamento de Justicia de EEUU reclama a Assange por un supuesto delito de "conspiración para cometer intrusión informática" y diecisiete cargos por acceder, obtener y divulgar documentos secretos, militares y diplomáticos, entre 2010 y 2011.

Las imputaciones están relacionadas con los papeles de las guerras de Irak y Afganistán, los presos de Guantánamo Bay y los cables diplomáticos difundidos por WikiLeaks en cooperación con medios establecidos internacionales, desde el británico The Guardian al español El País, el alemán Der Spielgel o The New York Times.

Es la primera vez que la ley de espionaje, que data de 1917, se emplea contra un editor o un medio de comunicación, según el entorno de la plataforma de filtraciones.

Los cargos imputados contra Assange se penalizan en su conjunto con 175 años en prisión.