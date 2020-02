El Gobierno británico abre consulta para crear puertos francos en el post-Brexit

"Los puertos francos atraerán nuevos negocios y generarán empleo, inversión y oportunidades en todo el país", declaró el secretario jefe del Tesoro e impulsor del proyecto, Rishi Sunak.

El plan gubernamental contempla seleccionar los enclaves geográficos para finales de año de forma que estas zonas comerciales exentas de aranceles y tarifas aduaneras estén operativas en 2021.

No se descarta, además, ofrecer incentivos fiscales para:

Potenciar la inversión en infraestructura;

Mejorar la productividad;

Estimular la investigación entre los operadores de dichas zonas francas.

Sunak expuso su visión de estos espacios duty-free en 'The Free Ports Opportunity: How Brexit could boost trade, manufacturing and the North' (La oportunidad de los puertos francos: como el Brexit puede potenciar el comercio, las manufacturas y el norte de Inglaterra).

El primer ministro, Boris Jonhson, adoptó la idea entre sus promesas electorales parade las provincias postindustriales y desatendidas del centro y norte de Inglaterra, que olvidaron sus raíces laboristas y favorecieron la victoria conservadora del pasado diciembre.

En el folleto, Sunak pone de ejemplo el Puerto del Tyne, base de Nissan en el noreste de Inglaterra, como candidato idóneo para una futura zona franca.

"La creación de una FTZ [zona librecambista] en el área del puerto del Tyne puede ser de crucial importancia para retener puestos de trabajo en la fabricación de automóviles en el post-Brexit", escribe el político conservador.

El fabricante japonés ha indicado en los últimos días su disposición a mantener su presencia en Inglaterra aunque fracasen las negociaciones entre Londres y Bruselas sobre la relación comercial en el post-Brexit.

Mientras, diversos medios de comunicación anticipan la promoción ministerial del promotor de los puertos francos en la remodelación del Gobierno de Johnson, prevista esta semana.