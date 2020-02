Macron afirma que Francia no es un país prorruso, sino proeuropeo

PARÍS (Sputnik) — Francia no es un país prorruso, ni antirruso, sino proeuropeo, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita a Polonia.

"Francia no se convirtió en un país prorruso, como dicen a veces. Francia no es prorrusa, ni antirrusa, sino proeuropea. Cuando miro el mapa (...) está claro que Rusia es Europa, incluso si no es miembro de la UE, está al lado de nosotros", dijo Macron en una rueda de prensa conjunta con su par polaco, Andrzej Duda.

El líder francés subrayó que la acumulación de conflictos congelados no beneficiará a los países europeos.

"Los intereses de la seguridad y la estabilidad de Europa y los socios europeos son prioridades absolutas para Francia", puntualizó.

Según Macron, en aras de la seguridad europea, "Francia y Polonia deben tener un diálogo político exigente con Rusia" aunque la conversación resulte "complicada".