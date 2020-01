Harry habla por primera vez tras el escándalo del 'Megxit'

La polémica alrededor de la renuncia de los duques de Sussex como miembros de alto rango de la monarquía británica no parece tener fin. Tras semanas de especulaciones, finalmente el príncipe Harry se pronunció en público sobre su decisión.

Durante una cena de su fundación caritativa realizada en el restaurante The Ivy, en el barrio londinense de Chelsea, el nieto de Isabel II se abrió y compartió con los asistentes cómo se sentía con su nueva condición dentro de la familia real.

"Quiero que oigan la verdad de mí, tanto como puedo compartir, no como el príncipe o el duque, pero como Enrique, la misma persona que muchos de ustedes vieron crecer durante los últimos 35 años, pero ahora con una perspectiva más clara", declaró Harry.

Asimismo, el príncipe manifestó que no fue fácil tomar esa decisión: "el alejar a mi familia de todo lo que he conocido es un paso a una vida más tranquila, nací en esta vida y ha sido un gran honor servir a mi país y a la reina. Cuando perdí a mi madre hace 23 años ustedes me tomaron bajo sus alas, cuidaron de mí por tanto tiempo pero los medios son una gran fuerza y espero que un día podamos superarlas".

Además, el hijo menor de Lady Di confesó que al casarse, tanto él como Meghan, estaban muy emocionados por cumplir con sus obligaciones reales. Sin embargo, la situación se hizo insostenible. "Realmente no hubo otra opción", destacó.

El príncipe aclaró que no tomó la decisión "a la ligera" y hubo "tantos meses de negociaciones después de tantos años de desafíos".