El Gobierno británico retoma la batalla parlamentaria del Brexit

"Ya es hora de actuar juntos como una nación revitalizada, como un Reino Unido" declaró en la Cámara Baja.

Johnson abrió el debate de la segunda lectura de la propuesta legislativa de Retirada de la UE (apodada WAB por sus siglas en inglés), que los Comunes votarán este 20 de diciembre.

"Este proyecto de ley no debe apercibirse como la victoria de un partido o de un gobierno", agregó en referencia a la mayoría de 80 escaños que ganó en las elecciones generales del 12 de diciembre.

El masivo triunfo electoral dio confianza al Ejecutivo para retirar concesiones socio-económicas y salvaguardas parlamentarias que había prometido en la versión anterior de la misma propuesta legislativa.

"Es el momento de unirnos y escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestra nación", defendió el dirigente conservador.

Johnson quiere acabar con las "etiquetas" para identificar a los que votaron por la salida o la permanencia en el referéndum de 2016 y olvidar incluso el término del Brexit que ha dominado la política y la vida del Reino Unido desde entonces.

"Esa palabra me parece muy cansina", dijo tras reiterar que el "Reino Unido abandonará la UE en su totalidad" el 31 de enero.

Jeremy Cornyn, que dejará la dirección del Partido Laborista cuando se elija a su sucesor en 2020, arremetió con el "terrible acuerdo" de divorcio de la UE.

"No protegerá ni reforzará nuestros derechos, no apoyará nuestra industria manufacturera ni las vitales relaciones comerciales, no protegerá la naturaleza en un momento de crisis climática", denunció Corbyn.

Otros diputados de la oposición protestaron por la abolición, en el nuevo texto, de las garantías de acogida de refugiados menores de edad con familiares en Reino Unido.

También denunciaron la opacidad con que el Gobierno podrá conducir las negociaciones comerciales después del Brexit, entre otros aspectos críticos del WAB.

El proyecto de ley pasará sin obvios obstáculos este trámite en los Comunes, empujado por el voto asegurado de los 365 conservadores de los 650 diputados de la Cámara (incluidos el presidente y los absentistas irlandeses del Sinn Fein, que no votan).

La tramitación parlamentaria continuará en el año nuevo en línea con el objetivo gubernamental de consumar esta primera etapa del Brexit el 31 de enero.