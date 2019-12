La Comisión Europea se desvincula de las críticas de Borrell a Bélgica por la euroorden

"El alto representante expresó su opinión personal", dijo este 18 de diciembre en rueda de prensa el portavoz de Justicia de la Comisión Europa, Christian Wigand.

De esta manera, el portavoz del Ejecutivo comunitario desvinculó a Bruselas de las palabras de Borrell, que el 16 de diciembre, tras ser preguntado por el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, dijo que el sistema de órdenes de detención europea es mejorable.

Para argumentar esa afirmación, Borrell recordó casos como el de Natividad Jauregui, una exintegrante de la organización terrorista ETA , cuya entrega a España fue denegada por las autoridades belgas.

"Las autoridades judiciales de Flandes aún no han tenido a bien hacer caso a la orden europea de una conocida etarra a la que se reclaman delitos de sangre y sigue en Bélgica tranquilamente porque los jueces no han considerado oportuno que sea juzgada en España, si eso ocurre desde hace años, no nos debe extrañar que ocurran otras cosas", apuntó.

Este 18 de diciembre la Comisión señaló que su política es "no pronunciarse sobre casos individuales" y recordó que "respeta la independencia de los jueces" en los distintos países que integran el club comunitario.