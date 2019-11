Moscú reafirma que Rusia no tiene tropas en Donbás

"Nunca ha habido ni hay tropas rusas allí, pero eso no significa que nuestros militares no tengan canales para recibir información sobre las regiones cercanas a nuestras fronteras, es una práctica absolutamente normal", dijo Peskov después de que un periodista cuestionara la procedencia de los partes militares sobre la situación en Donbás para el presidente ruso, mientras la postura oficial de Rusia consiste en que no tiene tropas en Ucrania.

Ucrania mantiene desde abril de 2014 una operación militar en varias áreas de las regiones de Donetsk y Lugansk donde se proclamaron repúblicas populares en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.

Kiev y Occidente acusan a Rusia de estar implicada en el conflicto del este ucraniano y de "agresión militar".

Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que no forma parte del conflicto interno ucraniano ni suministra armas o municiones a las milicias de Donbás, y que al contrario está interesado que el país vecino supere lo antes posible su crisis.