Un hombre roba un camión y embiste contra otros vehículos en Alemania

El fiscal de la ciudad de Frankfurt comunicó a los medios locales que los motivos que empujaron al agresor a embestir con el vehículo todavía se desconocen y que por ahora es pronto para extraer conclusiones. La Policía detuvo al sospechoso, presumiblemente de origen árabe, después de que este gritase "Allah" a la hora de lanzarse contra el tráfico.

El periódico Frankfurter Neue Presse habló con varios testigos que declararon haber observado al conductorEl propietario del camión reveló que el asaltante le obligó a bajarse del auto y que parecía estar

"Su nariz estaba sangrando, sus manos estaban cubiertas de sangre y sus pantalones estaban rotos. Me dijo: 'me duele todo', le pregunté cómo se llamaba y me dijo Mohamed", comunicó otra testigo que vio al criminal justo después de lo ocurrido.

El periódico Bild afirmó que el sospechoso previamente había tratado de secuestrar un camión.

A comienzos de octubre un hombre atacó con un cuchillo la Jefatura de Policía de París y mató al menos a cinco personas. El individuo era un musulmán que trabajaba para la seguridad francesa en su lucha contra el radicalismo