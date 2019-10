Ministro del Interior francés, resuelto a combatir radicalización en organismos públicos

"Nunca dudaré en alentar que cualquier persona que muestre signos de radicalización sea retirada del servicio público", declaró Castaner en una entrevista con la emisora France Inter.

El ministro se negó a asumir responsabilidad personal tras el reciente ataque en la Prefectura de París.

"No me siento personalmente responsable. En un momento en que la Policía está desestabilizada, el ministro del Interior no debe hacerse esas preguntas, debe ordenar a su administración que cambie lo que necesita ser cambiado.

El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, anunció el 5 de octubre por la noche, en declaraciones a Le Journal du Dimanche, haber pedido una evaluación a fondo de los mecanismos existentes para detectar y atajar los procesos de radicalización en los cuerpos de seguridad.

Philippe anunció esta decisión después de que un funcionario de la Prefectura de París, la sede central de la Policía, matara a puñaladas el 3 de octubre a cuatro compañeros.

Más tarde se supo que el agresor, abatido a tiros en la escena, se había radicalizado tras convertirse al islam, mantenido contacto con grupos extremistas y planeado su ataque.