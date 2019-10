Las Repúblicas de Donbás afirman que Kiev reconoció su derecho de autodeterminación

"Ayer [2 de octubre], Ucrania suscribió por fin, gracias a Rusia, Alemania y Francia, la 'fórmula Steinmeier' que le garantiza a Donbás un estatus especial. De esta manera, reconoce el derecho especial de Donbás a determinar el futuro por su cuenta", consta en una declaración conjunta emitida por los presidentes de la RPD y la RPL, Denís Pushilin y Leonid Pásechnik.

El documento añade que el pueblo de Donbás decidirá por su cuenta qué idioma habla, cómo deben su economía, sistema judicial y milicias populares, así como las formas de integración con Rusia.

Con respecto a la declaración del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que no habrá elecciones en Donbás hasta que Kiev recupere el control sobre la totalidad de la frontera de Ucrania con Rusia, Pushilin y Zelenski señalan que "no entiende que es prerrogativa nuestra, no la suya, decidir cuándo habrá elecciones".

"Las autoridades de Kiev no tendrán control alguno sobre la frontera", agregan los líderes de la RPD y la RPL.

El Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania, OSCE) logró el 1 de octubre, en una reunión celebrada en Minsk, un acuerdo sobre la separación de fuerzas en dos sectores piloto en Donbás —Petróvskoe y Zolotóe— a partir del 7 de octubre, así como la llamada 'fórmula Steinmeier'.

Propuesta en 2015 por el entonces titular de Exteriores y hoy presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, la fórmula prevé que la Ley de Ucrania sobre el autogobierno local en ciertas zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk, entre en vigor provisionalmente en el día de las elecciones locales en estos territorios, y de forma permanente después de que la OSCE haya confirmado la validez de estos comicios.

Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.

Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en unos 13.000 muertos.

El documento prevé también el inicio de un diálogo directo entre el Gobierno y las milicias sobre las elecciones en Donbás y sobre la autonomía de Donetsk y Lugansk.