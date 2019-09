Zelenski revela quién es la única persona que tiene derecho a presionarlo

"Nadie puede presionarme, ya que soy el presidente de Ucrania independiente, solo puede coaccionarme una persona, solo me puede obligar a hacer algo mi hijo, que tiene seis anos", dijo el lider ucraniano.

La semana pasada algunos medios estadounidenses aseguraron que un informante del Gobierno presentó una queja después de que Trump, durante una llamada telefónica realizada en julio, presionara a Zelenski para que comenzara una investigacion contra el hijo del exvicepresidente Joe Biden por posible corrupcion.

Biden es un precandidato presidencial del opositor Partido Democrata para las elecciones de 2020, a las que tambien aspira a presentarse Trump.

Trump reconoció el 22 de septiembre que el 25 de julio habló por teléfono con Zelenski sobre el precandidato presidencial democrata y su hijo, y el martes autorizo la publicación de la transcripción completa de su llamada telefónica.

Los diarios The Wall Street Journal y The New York Times habian informado el 20 de septiembre que durante la conversación, Trump le pidió en varias oportunidades al lider ucraniano que investigara al hijo de Biden.

El 24 de septiembre, varios medios reportaron que algunos días antes de la llamada, Trump orden a su administración congelar unos 400 millones de dólares de ayuda a Ucrania.

Los reportes sobre la llamada telefónica provienen de un informante de la inteligencia estadounidense que prestara testimonio esta semana.