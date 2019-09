El papa duda de que gobiernos tengan voluntad política para solucionar crisis climática

"Con el Acuerdo de París, firmado el 12 de diciembre del 2015, la comunidad internacional tomó conciencia de la necesidad de dar una respuesta colectiva (...) Sin embargo, pasados cuatro años de este acuerdo histórico se observa cómo los compromisos contraídos por los estados todavía son muy flojos y están lejos de alcanzar los objetivos previstos junto a tantas iniciativas no sólo por parte de los gobiernos sino de la sociedad civil", sostuvo el Papa en un videoconferencia en la Cumbre de Acción Climática que se celebra este 23 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El jefe de la Iglesia Católica observó que "es necesario preguntarse si existe una verdadera voluntad política para destinar mayores recursos a fin de mitigar los efectos negativos del cambio climático y ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables que son las que más sufren".

El Acuerdo de París, firmado en 2015, prevé la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura media mundial.

El Papa sostuvo que uno de los fenómenos "más graves" y uno de los "principales desafíos" que se está viviendo es el cambio climático, por el cual "la humanidad está llamada a cultivar tres grandes cualidades morales, honestidad, responsabilidad y valentía".

"Aunque la situación no es buena y el planeta sufre, todavía estamos a tiempo. No dejemos que se cierre la posibilidad para asegurar a las generaciones futuras una vida mejor. Mientras la humanidad del período posindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades con honestidad, responsabilidad y valentía", agregó.

El problema del cambio climático está relacionado con cuestiones que tienen que ver con la ética, la equidad y la justicia social, debido a que el ataque al ambiente está conectado con el degradación humana, opinó Francisco.

"Esto nos obliga a pensar sobre el sentido de nuestros modelos de consumo y de producción, y en los procesos de educación y de concientización para hacer que sean coherentes con la dignidad humana. Estamos frente a un desafío de civilización en favor del bien común. Y esto es claro, como también es claro que tenemos una multiplicidad de soluciones que están al alcance de todos, si adoptamos a nivel personal y social un estilo de vida que encarne la honestidad, la valentía y la responsabilidad", agregó.

Numerosos líderes mundiales prometieron este 23 de septiembre en la ONU hacer más para frenar el calentamiento mundial, aunque al mismo tiempo reconocieron que sus metas podrían no ser suficientes.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo este 23 de septiembre que la sociedad se está "quedando sin tiempo".

"La naturaleza está enojada. Y nos engañamos a nosotros mismos si creemos que podemos engañar a la naturaleza. Porque la naturaleza siempre contraataca con furia (...) Esta no es una cumbre de conversación climática. Hemos tenido suficiente charla. Esta no es una cumbre de negociación climática porque no negociamos con la naturaleza. Esta es una cumbre de acción climática (...) El tiempo se acaba. Pero no es muy tarde", sostuvo Guterres en el inicio de la conferencia.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó por sorpresa al auditorio de Naciones Unidas donde se celebra la Cumbre de Acción Climática, pero no intervino en esa reunión de alto nivel a la que no estaba previsto que acudiera.

Desde que Trump asumió la presidencia de EEUU, el país abandonó varios acuerdos aprobados por la administración del presidente anterior, Barack Obama, entre ellos el Acuerdo de París sobre el clima.