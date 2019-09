Rusia espera que la OSCE reaccione al caso abierto por Kiev contra periodistas de Crimea

El supuesto "representante del presidente de Ucrania en Crimea", Antón Korinévich, cuya oficina se encuentra en la región ucraniana de Jersón, con anterioridad escribió en su página de Facebook que solicitó a la Fiscalía de su país una valoración de la participación de los periodistas crimeos en la cita, agregando que contra ellos ya fue abierto un expediente penal.

"Por supuesto, contamos con la reacción coherente de la ODIHR de la OSCE, ya que se trata de un suceso totalmente indignante", dijo la diplomática en una rueda de prensa.

En Varsovia se celebra una reunión de la OSCE dedicada al cumplimiento de los DDHH, y una vez más, la participación en la cita de periodistas de la península "provocó una reacción agresiva por parte de los representantes de varias delegaciones occidentales, así como los de Ucrania", según Zajárova.

"Ellos incluso hicieron varios intentos de evitar que los medios de comunicación de la región rusa se acercaran al micrófono", denunció la portavoz, que subrayó que los periodistas crimeos fueron acreditados por la ODIHR y llevan viviendo en Crimea más de 10 años.

La diplomática precisó que, tras las protestas de la parte rusa y los llamados de los organizadores a mantener la calma, los periodistas crimeos pudieron tomar la palabra, pero se trató de "una verdadera batalla, fue una lucha por intervenir en una conferencia sobre la libertad de medios de información".