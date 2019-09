Fallece el legendario fotógrafo y cineasta Peter Lindbergh

Así se informó en la cuenta oficial de Instagram de Lindbergh.

"Con una gran tristeza anunciamos la muerte de Peter Lindbergh el 3 de septiembre de 2019", dice la publicación.

Al fotógrafo le sobreviven su mujer Petra, cuatro hijos y siete nietos, añade.

Lindbergh, retratista en blanco y negro, se considera un pionero del nuevo realismo en los estándares de belleza, que se enfoca en la representación de las mujeres en su estado puro, "con toda honestidad" y fuera de estereotipos.

El artista influyó en los estándares de la fotografía de moda de los post-80, en los momentos en que prevalecía el retoque excesivo de las imágenes.

"La responsabilidad de un fotógrafo hoy es liberar a las mujeres, y finalmente a cada uno, del terror de la juventud y perfección", decía el fotógrafo alemán, manifestando: "Odio los retoques, odio el maquillaje, siempre digo: límpiate el maquillaje".

Lindbergh hizo fotografías para tres ediciones del calendario Pirelli, de 1996, 2002 y 2017, siendo el único fotógrafo que participó tantas veces en el proyecto, en más de 50 años de su historia.

Las obras de Lindbergh se encuentran en las exposiciones permanentes de los grandes museos de bellas artes de todo el mundo: el Museo de Victoria y Alberto de Londres, el Centro Pompidou de París, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Uno de los últimos proyectos del fotógrafo fue la edición británica de septiembre de la revista Vogue , titulada como 'Las Fuerzas por el Cambio' (Forces for Change) y coordinada por la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Lindbergh retrató a 15 celebridades, entre ellas la activista sueca por el cambio climático Greta Thunberg, la actriz mexicana Salma Hayek y la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern.

Ente las obras cinematográficas de Lindbergh se destacan 'Models, The Film' (1991), 'Inner Voices' (1999), 'Pina Bausch, Der Fensterputzer' (2001) y 'Everywhere at Once' (2007).