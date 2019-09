Bruselas obliga a Serbia escoger entre la UE y la UEEA

La Unión Europea (UE) pidió a Serbia no firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática (UEEA), ya que la medida va en contra de los planes del país de adherirse a la UE. Por su parte, las autoridades serbias consideran que mientras no sea parte de la organización europea, el país tiene derecho a firmar acuerdos con quienes deseen.

Tras una reunión entre el presidente serbio, Aleksandar Vucic, con el nuevo embajador ruso en el país, Alexandr Botsan-Jarchenko, las partes anunciaron la firma de un acuerdo de libre comercio entre Serbia y la UEEA, que se llevará a cabo el próximo el 25 de octubre. Acto seguido, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE instaron a Serbia a negarse a firmar dicho acuerdo.

"No puede moverse simultáneamente en varias direcciones. Si su orientación hacia Europa es seria, entonces tome decisiones que lo acerquen a ella, lo que no es el caso de esta decisión", afirmó Miroslav Lajcak, ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia.

Por su parte, los expertos serbios están convencidos de que el acuerdo con la Unión Económica Euroasiática no traerá a Serbia ninguna ganancia económica en particular, una vez que Belgrado ya tiene acuerdos similares con tres de los cinco miembros del bloque —Rusia, Bielorrusia y Kazajistán—. La inclusión de Armenia y Kirguistán en las negociaciones no cambiará fundamentalmente la situación. Además, la gran mayoría del comercio de Serbia con los miembros de la UEEA se da con Rusia, país con el cual Serbia firmó un acuerdo de libre comercio hace casi dos décadas, en 2000.

"El acuerdo con la UEEA no es significativo para Serbia", explicó a Kommersant Dragan Djukanovic, director del Centro de Política Exterior de Belgrado.

Para algunos expertos, la inminente firma del acuerdo no pasa de un intento de Serbia de presionar a la Unión Europea para acelerar su proceso de integración. Es decir, Belgrado de esta manera deja claro que si el acercamiento a la UE se ralentiza, tiene una alternativa de cooperación en Oriente.

Para Ivica Dacic, ministro de Exteriores de Serbia, la advertencia de los ministros europeos acerca del acuerdo con la UEEA no es legítima:

"Cuando llegue el momento de la adhesión de Serbia a la Unión Europea, tendremos que respetar todas sus decisiones y no podremos tener acuerdos de libre comercio con otros países. Pero esto será en el momento de la entrada, lo que todavía está lejos", subrayó Dacic.