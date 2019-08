Salvini no descarta reanudar el trabajo en una coalición con el M5S

"Demasiados 'No' [en referencia al M5S] llevaron a la crisis del Gobierno [...] hicimos muchas cosas buenas juntos, lo apoyé más, pero hoy la vía principal no son los juegos del palacio o de los gobiernos en contra, sino las elecciones", dijo Salvini tras las consultas con el presidente de Italia, Sergio Mattarella.

Al mismo tiempo el líder de La Liga no descartó la idea de volver a trabajar en la coalición con el M5S.

"Si alguien me dice que mejoramos el equipo, el 'No' se convierte en 'Sí', no en contra sino a favor, entonces soy un hombre concreto y dispuesto a empezar de nuevo, pero sin la política vieja", dijo Salvini.

Pero, a la vez, reiteró que "el camino principal son las elecciones, nadie debe temer el juicio del pueblo. Haber abierto la crisis del Gobierno sirvió para mostrar lo que estaban tramando: me insultaron todos, pero me alegro de que la verdad haya salido a la luz".

El 8 de agosto, Matteo Salvini, líder del partido La Liga que, junto con el M5S, integra el Gobierno de coalición, señaló al entonces primer ministro Giuseppe Conte que en el Parlamento ya no hay mayoría que apoye al Gobierno, por lo que resultan imprescindibles unas elecciones anticipadas.

Al día siguiente La Liga presentó al Senado una moción de censura contra el primer ministro y el martes pasado, Conte presentó su dimisión, que fue aceptada con la propuesta de seguir desempeñando sus funciones hasta que se solucione la crisis política.

El conflicto entre la Liga y el M5S se puso de relieve el 7 de agosto, cuando el Parlamento sometió a votación el proyecto de construcción de una vía de alta velocidad (TAV) entre las ciudades de Turín, en Italia y Lyon, en Francia.

Los senadores de La Liga se manifestaron en contra de la resolución del M5S, que llamó a bloquear el proyecto, y se unieron en esa votación con la oposición.

Salvini pretende que haya elecciones en octubre próximo para intentar obtener una mayoría que no requiera de coaliciones con otros partidos.