La Liga insiste en elecciones anticipadas en Italia

"Actualmente creemos que la mejor decisión es solicitar las elecciones", dijo Grimoldi.

El 20 de agosto el presidente italiano, Sergio Mattarella, aceptó la renuncia de Conte a su cargo de primer ministro y le propuso que continúe actuando como jefe de Gobierno hasta el final de la crisis política.

Poco antes, al anunciar su dimisión, el primer ministro italiano acusó al ministro del Interior, Matteo Salvini, de falta de cultura constitucional y de la crisis política que, según su opinión, el líder leguista provocó persiguiendo los intereses personales y de partido.

"Creo que las palabras de Conte no se refieren a la situación real sino a la futura oportunidad de crear un nuevo gobierno con una mayoría diferente porque es muy fácil decir que Salvini no respeta la Constitución", comentó Grimoldi al indicar que "esas palabras no van dirigidas a Salvini sino al Partido Demócrata (PD) para decirle: estoy dispuesto a formar un gobierno con ustedes".

Tras la dimisión del primer ministro los partidos italianos celebrarán consultas con el presidente del país y después quedan dos posibles escenarios: formar una nueva coalición que elegirá al jefe del Gobierno o crear un Gobierno provisional que asumirá el poder hasta las nuevas elecciones.

"De acuerdo con la ley, las elecciones pueden celebrarse 60 días después (de su organización) así que si esta semana disolvemos (el el Gobierno) para finales de octubre será posible convocar las elecciones", señaló el diputado italiano.

Grimoldi subrayó que a diferencia de otros partidos, La Liga está dispuesta a ir a las elecciones y tiene confianza en el apoyo de los votantes.

Mientras el Movimiento 5 Estrellas (M5S), que junto con La Liga forma la coalición gobernante , "tiene un solo objetivo: no dar a las personas la oportunidad de votar", según el diputado.

"El Gobierno ya no es capaz de hacer cosas útiles para el país y el M5S lo sabe, ahora harán todo los posible para salvar sus escaños", añadió el político.

Grimaldi declaró que "el 60-70% de los parlamentarios del M5S están por primera vez en el Parlamento, les ha tocado la lotería y, evidentemente, no quieren que termine esa experiencia".

Al ser preguntado sobre la disposición de La Liga a formar una coalición con partidos centroderechistas, Grimaldi respondió que "sería una alianza natural" puesto que a nivel local La Liga trabaja desde hace mucho tiempo con Forza Italia y Hermanos de Italia, mientras la alianza con el M5S resultó ser ineficaz.

El 8 de agosto el vice primer ministro italiano, Matteo Salvini, señaló a Conte que en el Parlamento ya no hay mayoría que apoye al Gobierno, por lo que resultan imprescindibles unas elecciones anticipadas.

Al día siguiente, La Liga presentó al Senado una moción de censura contra Conte.

El conflicto entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas se puso de relieve el 7 de agosto, cuando el Parlamento sometió a votación el proyecto de construcción de una vía de de alta velocidad (TAV) entre las ciudades de Turín, en Italia y Lyon, en Francia.

Los senadores de la Liga se manifestaron en contra de la resolución del M5S, que llamó a bloquear el proyecto, y se unieron en esa votación con la oposición.

Salvini pretende que haya elecciones en octubre próximo, para presentarse a las urnas por su cuenta, sin el M5S.