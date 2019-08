Salvini celebra la decisión de España de abrir puerto al Open Arms

"España abre sus puertos a los inmigrantes de la ONG Open Arms. ¡Bien! El que la sigue la consigue", escribió Matteo Salvini en un mensaje publicado en Twitter.

La Spagna apre i porti agli immigrati della ONG #OpenArms.

Bene!

Chi la dura la vince.



🔴 LIVE 👉 https://t.co/lhE1KjOKqk pic.twitter.com/h5RDc6p65t — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 18, 2019

Además, Salvini publicó un vídeo en el que dice estar orgulloso de su actuación en la crisis del Open Arms, a quien acusa de inventar un relato sobre "falsos enfermos" y "falsos menores" para crear una alerta humanitaria que a su modo de ver no se corresponde con la realidad.

Actualmente, el Open Arms se encuentra fondeado en aguas italianas a media milla (unos 700 metros) de la isla de Lampedusa con 107 migrantes, algunos de los cuales acumulan ya 17 días a bordo tras ser rescatados en el Mediterráneo.

Ante la negativa de Italia a dejar desembarcar a los migrantes, España decidió habilitar el puerto de Algeciras, situado en la provincia andaluza de Cadiz, al sur del país.

"La inconcebible respuesta de las autoridades italianas, y en concreto de su ministro de Interior, Matteo Salvini, de cerrar todos sus puertos, y las dificultades expuestas por otros países del Mediterráneo Central, han llevado a España a liderar nuevamente la respuesta a una crisis humanitaria", reza un comunicado emitido por el Gobierno español.

Pese a la apertura del puerto, los responsables del Open Arms rechazaron de momento desplazarse hasta Algeciras.

"Desde Lampedusa hasta Algeciras hay siete días de navegación, es muy poco probable que pueda viajar con 107 personas a bordo en estas condiciones", afirmó Roberto Gatti, presidente de Open Arms, según recoge el diario italiano La Repubblica.

En las últimas horas, los responsables del barco y otras organizaciones como la ONG italiana Emergency emitieron informes alertando de que la situación a bordo resultaba "insostenible" ya que, ante la situación de incertidumbre, varios de los migrantes intentaron autolesionarse y otros incluso amenazaron con suicidarse.

Matteo Salvini calificó la reticencia del barco a dirigirse a Algeciras como algo "increíble e inaceptable".

"¿Organizan cruceros turísticos y deciden dónde aterrizar? No me rindo, Italia ya no es el campo de refugiados en Europa", dijo Salvini en un apunte publicado en Twitter.

⚠️La Ong spagnola rifiuta il porto offerto dalla Spagna!

Incredibile e inaccettabile, organizzano crociere turistiche e decidono loro dove sbarcare???

Io non mollo, l’Italia non è più il campo profughi d’Europa. pic.twitter.com/oaaa9MnByI — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 18, 2019

Las últimas informaciones desde el Open Arms apuntan a que el barco recibió orden del centro de coordinación marítimo de España para dirigirse a Algeciras, aunque por el momento no está claro si la nave emprenderá el viaje.