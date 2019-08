Salvini acusa a la ONG Open Arms de usar a migrantes como rehenes para atacarle

"Durante 17 días, en lugar de ir a un puerto español, estos señores retuvieron a los rehenes a bordo (incluidos los falsos enfermos y los falsos menores) solo para atacarme y provocarme a mí y a Italia. No me dan miedo, me dan pena, no me rindo", publicó Salvini en su página de Facebook.

Previamente, Open Arms calificó de "miserable" en las redes sociales a quien "utiliza a 107 seres humanos 'sin nombre' y a un puñado de voluntari@s como rehenes para hacer propaganda xenófoba y racista a costa de su sufrimiento".

"Cómplices, todos aquellos que lo consienten y se burlan de su dolor", tuiteó.

Día 17.

Miserables.

También señaló que anoche "mientras #OpenArms cumplía 17 noches sin puerto, llegaba a #Lampedusa, por sus propios medios y escoltados por guardacostas italianos, una patera con + 50 personas migrantes".

Y aunque parezca mentira, anoche mientras #OpenArms cumplía 17 noches sin puerto, llegaba a #Lampedusa, por sus propios medios y escoltados por guardacostas italianos, una patera con + 50 personas migrantes.

"Sin problemas, sin denuncias, sin bloqueos. Y Salvini lo sabe", agregó.

El fundador de Open Arms, Óscar Camps, recordó en su cuenta de Twitter que apenas el 8 por ciento de todas las personas que llegan a Italia por mar durante el 2019 fueron desembarcadas por las ONG, según los datos del Ministerio del Interio italiano.

"El efecto llamada no existe y si la campaña mediática-política de Salvini contra las ONG, provocando mucho sufrimiento a los más vulnerables", resaltó.

El 17 de agosto Salvini autorizó a regañadientes el desembarco de 27 de los 29 menores de edad que se encontraban a bordo del Open Arms, fondeado desde el 15 de agosto en aguas italianas con 134 migrantes rescatados en el Mediterráneo en los últimos 16 días.

Los migrantes a bordo del Open Arms fueron rescatados en tres operaciones de salvamento distintas durante las últimas semanas: una a pocas millas náuticas de Libia el 1 de agosto y las otras dos —realizadas el 2 y el 10 de agosto— cerca de la zona maltesa de búsqueda y salvamento, que además se encuentra a poca distancia de Lampedusa.

Los dos países europeos más cercanos a las zonas de rescate —y por tanto a los que les correspondería la responsabilidad de atender a los rescatados— son Italia y Malta, que actualmente tienen una política de tolerancia cero hacia las ONG dedicadas a rescatar migrantes en el mar, por lo que rechazaron la entrada del barco a sus puertos.

Sin embargo, en la jornada del 14 de agosto un tribunal administrativo de Lazio permitió la entrada del Open Arms en aguas italianas ante la situación de "urgencia" de las personas rescatadas.

Pese a ello, las autoridades italianas todavía no permitieron el desembarco.

A lo largo de los últimos días se realizaron hastapara atender a decenas de personas que necesitaban asistencia médica o psicológica, lo que redujo el número de migrantes a bordo, que llegó a ser de 160.

Tras el desembarco de los menores no acompañados, el número de migrantes a bordo se redujo a 107.

De acuerdo con la información ofrecida por la ONG española, la mayor parte de las personas rescatadas son migrantes que huyen de sus países tras haber sido víctimas de torturas, violaciones o esclavitud.

Un total de seis países europeos —Francia, Alemania, Rumanía, Portugal, España y Luxemburgo— anunciaron su intención de repartirse a los migrantes del Open Arms una vez se produzca el desembarco.