La Cruz Roja insta al Gobierno ucraniano y las milicias a cesar tiroteos en zonas pobladas

"Se debe reducir los combates en las zonas pobladas si hay esa posibilidad", dijo a la prensa Cyril Joren, responsable de la oficina de la Cruz Roja en Donetsk.

Agregó que la Cruz Roja plantea constantemente la creación de zonas de seguridad en Donbás alrededor de las infraestructuras civiles.

"Más de una vez se ha propuesto este tema para que no se lleven a cabo combates ni tiroteos cerca de las infraestructuras críticas. Es un diálogo que llevamos permanentemente, pero, por desgracia, la situación no ha cambiado", puntualizó.

Con todo, Joren indicó que la situación humanitaria en Donbás ha mejorado con respecto a 2014.

"Se está mejor que en 2014 pero incluso si la línea de separación no se mueve eso no significa que no se produzcan tiroteos, que no se registren heridos y que la gente no sufra. Esperamos que disminuyan los tiroteos", remarcó.

Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de los enfrentamientos.

Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.