Poroshenko, interrogado por un caso de evasión fiscal

De acuerdo con el ente ucraniano, el expresidente figura en 11 expedientes penales.

Al llegar acompañado por sus guardaespaldas y abogados, Poroshenko evitó responder a las preguntas de la prensa y entró en la sede del Buró.

Frente al edificio del Buró de Investigación el hijo menor de Poroshenko, Mijaíl, sus hijas Alexandra y Evguenia, junto con sus amigos, organizaron una manifestación en apoyo al expresidente.

El interrogatorio duró casi tres horas.

El abogado del expresidente Ígor Golován confirmó que Poroshenko figura como testigo en todos los casos penales mencionados.

El director del Buró de Investigación Estatal, Román Truba, escribió en su canal de Telegram que no descarta que el próximo interrogatorio del expresidente se realice con un polígrafo.

Por su parte, Poroshenko declaró que está dispuesto a pasar un interrogatorio con polígrafo e incluso transmitido en directo.

"No me fío del Buró de Investigación Estatal, no me fío de su dirección, no me fío de la imparcialidad de la investigación", dijo en la cadena 112.Ukraina.